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Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti

Yeraltı dizisinde birlikte rol alan Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan aşklarını ilan etti. Özkan, sevgilisiyle olan fotoğraflarını ilk kez paylaştı.

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti

Yeraltı dizisinde Ceylan'ı canlandıran Devrim Özkan, dizide Haydar Ali Aslan'a hayat veren Deniz Can Aktaş ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geliyordu. Yurt dışında yakalansalar da aşklarını ilan etmeyen çift ezber bozdu.

Daha önce Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Devrim Özkan, ilişkisini sosyal medyadan ilan etti.

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti 1

Özkan, Deniz Can Aktaş ile birlikte yer aldıkları romantik kareleri sosyal hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeraltı'nın Haydar Ali Aslan'ı Deniz Can Aktaş geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanarak gündeme gelmişti: "Hayatımda bir aşk var. Beni mutlu eden bir aşk..."
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti 2

Yakışıklı oyuncu ayrıca ''Bir insanı sevmek için onu tanıman, bilmen, özelliklerini keşfetmen ve seninle ne kadar uyumlu olduğunu bilmen gerekir. Aşkın bu şekilde büyüyüp daha aydınlık olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bence ilk görüşte aşk yoktur." demişti.

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