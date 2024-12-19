O Ses Türkiye Yılbaşı'nın jürileri belli dolu! O isim ilk kez koltuğa oturacak...

Yıllarca birçok ismi müzik sektörüne kazandıran eğlence programı O Ses Türkiye, her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da ekranlarda yer alacak.

Geçtiğimiz günlerde sahne alacak ünlü isimler açıklanmıştı. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Beril Pozam, Ersin Arıcı, Deniz Baysal, Dilan Çiçek Deniz, Aslıhan Güner ve Mert Turak olacak.

JÜRİ BELLİ OLDU: DİKKAT ÇEKEN İSİM...

Sahne alacak isimlerin yanında jüri koltuğunda oturacak ünlüler de belli oldu. Çekimleri yapılan programda daha önce yarışmada jürilik yapan Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Hadise yılbaşı jürisinde yer aldı.

Daha önce şarkı söylemek için yarışmaya konuk olan ünlü oyuncu Ezgi Mola, O Ses Türkiye yılbaşında jüri koltuğunda oturacak.