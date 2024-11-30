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O Ses Türkiye 2025 jürileri sonunda belli oldu! Sadece bir isim değişti... Bakın jüriye kim geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.11.2024 09:35
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Tv8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan ancak uzun zamandır izleyicisinin karşısına çıkmayan O Ses Türkiye efsanesi için geri sayım başladı. O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler de sonunda belli oldu. Jüride sadece bir isim değişti...

O Ses Türkiye 2025 jürileri sonunda belli oldu! Sadece bir isim değişti... Bakın jüriye kim geldi

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde bu zamana kadar pek çok ismi jüri koltuğunda ağırlayan O Ses Türkiye 2025 için heyecanlı bekleyiş başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden ekrana gelecek olan fenomen yarışma programında jürinin kim olacağı merak konusuydu.

Daha önce jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin yer aldığı yarışmada bu sene hangi isimlerin jüri koltuğunda oturacağı sonunda belli oldu.

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Ekol TV'de yer alan habere göre; O Ses Türkiye 2025 jürileri Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl oldu. Programdan bir görüntü de sosyal medyada hızla yayıldı.

SADECE BİR İSİM DEĞİŞTİ

Bu kadroya göre O Ses Türkiye'nin yeni sezonda sadece bir isim değişmiş oldu. Programın son sezonunda jüri koltuğunda; Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk yer almıştı.

O SES

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

O Ses Türkiye 2025 jüri kadrosunu sosyal medyada doğru bulan da oldu yanlış bulan da... Sosyal medyada; 'çok doğru seçim', 'Acun tarafını seçmiş', 'harika bir kadro' gibi yorumların yanı sıra 'izlenme sebebi Hadise'ydi', 'Bu kadro hiç olmamış' gibi eleştiriler de yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Acun Ilıcalı
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