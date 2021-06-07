O sözleri kime söyledi? Tuba Büyüküstün’ün aşk dolu sözleri kafa karıştırdı!

Rol aldığı dizi Sefirin Kızı'nın final yapmasının ardından Bodrum'da kafa dinleyen Tuba Büyüküstün, paylaşımları ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kumsalda bot ve uzun eteğiyle fotoğraf çekinmek için şekilden şekile girmesiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez takipçilerine romantizm yaşattı. İnstagram’da çok sevdiği Paris’ten bir kesit paylaşan oyuncunun romantik sözleri ise kafa karıştırdı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN PARİS AŞKI

Tuba Büyüküstün, her fırsatta sevdiği yerlerin başına Paris'i koymayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncunun özellikle Bodrum’dan sonra çok sevdiği diğer bir yer ise aşk şehri Paris'tir. Pandemi öncesi sık sık Paris’e seyahat eden ünlü oyuncunun oradan bir ev aldığı da iddia edilmişti. Şehrin romantizmini sevdiğini söyleyen Büyüküstün, son paylaşımıyla bu romantizmi takipçilerine de yaşattı.

UFUKTA YENİ BİR AŞK MI VAR?

Ünlü oyuncu İnstagram hesabından bir Paris fotoğrafı yayınlayarak altına “Orada buluşalım. Yağmur altında, Seine Nehri’nin kıyısında… Sen kırmızı bir şemsiye tut elinde, ben sarı… Bakma böyle dediğime şemsiyelerle aram bozuktur bildim bileli… Anlaşamayız… Ben seni tanırım kırmızından… Sen beni nasıl mı tanıyacaksın? Seine Nehri boyunca yürü ama Rive Gauche tarafından… Eğer yağmur altında yüzünü gökyüzüne kaldırmış öylece duran birini görürsen, işte o benim… Yanıma gel, bir şey söylemene gerek yok. Tut elimden, ben anlarım…” notunu düşmesi ile dikkat çekti. Üstün'ün bu paylaşımı ise ufukta yeni bir aşk mı var, kime yazdı bu sözleri sorularını akıllara getirdi.