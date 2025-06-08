O transfer sonrası ortalık karıştı! Bir intikam transferi olarak 'Arda Güler': Real Madrid'e veda edebilir

Ancelotti döneminde istediği süreleri bulamayan Arda Güler için Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesi büyük umut olmuştu.

Sakatlıklar, yoğun rekabet ve teknik ekibin sınırlı güveni nedeniyle az süre alan Türk futbolcu, buna rağmen sahada olduğu anlarda kalitesini göstermişti. Attığı goller ve yaratıcı oyunuyla taraftarların sevgisini kazanmıştı.

FORMA ŞANSI DAHA DA AZABİLİR

Her ne kadar Xabi Alonso Arda ile ilgili olumlu şeyler söylese de Mastantuono’nun transferiyle Arda’nın forma şansı daha da azalabilir. Tüm bunlar yaşanırken milli yıldız için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

'PSG ISRARLA İSTİYOR'

PSG ile tarihi başarılar elde eden Luis Enrique'nin Arda Güler’i kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve Santiago Bernabeu’da zorlu bir sezon geçiren genç yıldızın süre alma isteği de Enrique'nin elini güçlendiriyor.

İNTİKAM TRANSFERİ

Öte yandan Real Madrid’in River Plate’in genç yıldızı Franco Mastantuono’yu Paris Saint-Germain’in elinden kapması nedeniyle PSG cephesi Arda'ya bir karşı hamle olarak da bakarken yıldız isme reddedemeyeceği bir teklif yapacağı öne sürüldü.