Mynet Trend
  4. O ülke çocuk evliliğini yasakladı!

O ülke çocuk evliliğini yasakladı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da 15 yaş altındaki erkek ve kız çocuklarının evlenmeleri yasaklandı. 18 yaş altında olanlar içinse mahkemenin özel izni gerekecek.

O ülke çocuk evliliğini yasakladı!

Suudi Arabistan, 18 yaş altındaki kız ve erkek çocuklarının evlenmelerine yasak getirdi. Bu tür evlilik yapan kişilere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre, 15 yaş ve altındaki çocukların evlenmeleri tamamen yasaklanırken, 16-18 yaş arasındaki kız ve erkek çocukların evliliği için özel mahkemeler yetkilendirildi.

Suudi Arabistan Adalet Bakanlığından mahkemelere gönderilen metinde, “18 yaş altındakilere evlilik akdi yapılmaması ve bu durumu özel mahkemelere iletmesi gerektiği” belirtildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre bakanlığın Çocukları Koruma Kanunu başlığı altında duyurduğu yeni düzenlemede şu ifadeler yer aldı:

Mahkemelerin, evlenmek için başvuru yapan kişilerin evliliklerini tamamlamadan önce kız veya erkek olsun 18 yaş altında olup olmadığını kontrol etmesi ve çocukların zarar görmeyeceği bir şekilde özel mahkemelere yönlendirmesi gerekir

Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid Samani, yeni yönetmeliğe uymayan evlendirme yetkilileri hakkında yaptırım uygulanacağını aktardı.

Suudi Arabistan Şura Konseyi, Ocak 2019’da 15 yaşından küçük oğlan ve kızların evlenmelerinin yasak olması gerektiğini duyurmuştu.

Çocuk hakları örgütleri, uzun süredir ülkedeki bu uygulamanın sona erdirilmesi için kampanya yürütülüyordu.

İnsan hakları örgütleri, genelde kız çocuklarının eğitimden men edildiğini, sağlığını tehlikeye attığını ve şiddete maruz kaldığını savunuyordu.

Suudi Arabistan’ın bu hamlesi, 2030 vizyonu kapsamında başlatılan reform sürecinin son adımı oldu.

Kadın hakları konusunda radikal düzenlemeler yapan Suudi Arabistan'da, önce kadınların ehliyet alabilmesinin önü açılmış, ardından kadın izleyicilerin futbol müsabakalarına girmesine izin verilmiş ve kadınların eşlerinin izni olmadan yurt dışına çıkabilmeleri için yasa değişikliğine gidilmişti.

PARTNERBu sabah değişti! Yapmayan yanar...Bu sabah değişti! Yapmayan yanar...
Şempanzeler de onu çok seviyor: Öğrenilmiş değil kökleri derinde!Şempanzeler de onu çok seviyor: Öğrenilmiş değil kökleri derinde!
Anatomi dersini böyle anlattı!Anatomi dersini böyle anlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan çocuk evliliği yasak

En Çok Okunan Trend Haberler

Kafasına 60 dikiş atıldı! Topu değiştirmeyince copla dövdüler

Kafasına 60 dikiş atıldı! Topu değiştirmeyince copla dövdüler

Alışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Alışveriş merkezinin tuvaletinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! İşte ilk yarı finalist

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! İşte ilk yarı finalist

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı!

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukluğundan kalan tek fotoğrafı böyle yeniletti!

Çocukluğundan kalan tek fotoğrafı böyle yeniletti!

Salonuna araba parçalarından köşe yaptı!

Salonuna araba parçalarından köşe yaptı!

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!

'Hayalet kasaba'da 33 yıl sonra ilk Noel ağacı

'Hayalet kasaba'da 33 yıl sonra ilk Noel ağacı

İnanılmaz! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

Doğum oranında rekor düşüş!

Doğum oranında rekor düşüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.