O ülke çocuk evliliğini yasakladı!

Suudi Arabistan, 18 yaş altındaki kız ve erkek çocuklarının evlenmelerine yasak getirdi. Bu tür evlilik yapan kişilere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre, 15 yaş ve altındaki çocukların evlenmeleri tamamen yasaklanırken, 16-18 yaş arasındaki kız ve erkek çocukların evliliği için özel mahkemeler yetkilendirildi.

Suudi Arabistan Adalet Bakanlığından mahkemelere gönderilen metinde, “18 yaş altındakilere evlilik akdi yapılmaması ve bu durumu özel mahkemelere iletmesi gerektiği” belirtildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre bakanlığın Çocukları Koruma Kanunu başlığı altında duyurduğu yeni düzenlemede şu ifadeler yer aldı:

Mahkemelerin, evlenmek için başvuru yapan kişilerin evliliklerini tamamlamadan önce kız veya erkek olsun 18 yaş altında olup olmadığını kontrol etmesi ve çocukların zarar görmeyeceği bir şekilde özel mahkemelere yönlendirmesi gerekir

Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid Samani, yeni yönetmeliğe uymayan evlendirme yetkilileri hakkında yaptırım uygulanacağını aktardı.