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  4. O ülkede yaşanan izdiham ölümleri beraberinde getirdi! 12 kişi hayatını kaybetti...

O ülkede yaşanan izdiham ölümleri beraberinde getirdi! 12 kişi hayatını kaybetti...

26.08.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madagaskar’da dün yapılan Hint Okyanusu Ada Oyunları açılışında stadyumda yaşanan izdiham nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Yerel basın ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

Madagaskar Başbakanı Christian Ntsay, dün Hint Okyanusu Ada Oyunları’nın açılışının yapıldığı stadyumda izdiham yaşandığını ve 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 80 kişinin yaralandığını belirtti.

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Başbakan bugünkü açıklamasında ölenlerin naaşlarını ailelere teslim etmeye başladıklarını ifade etti.

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Madagaskar Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Bu açılış törenine gölge düştü. Başkan Andry Rajoelina, hayatını kaybeden vatandaşlara ve yaralılara taziyelerini iletmektedir" denildi. Yerel medya ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

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