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Obadovic: Bugün verdiğimiz görüntü beni çok üzdü

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 18.05.2019 08:42 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes'e 92-73 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, "Tüm sezon hiç bu kadar kötü savunma yapmadık. Bugün verdiğimiz görüntü beni çok üzdü" dedi.

Obadovic: Bugün verdiğimiz görüntü beni çok üzdü

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "İlk olarak Anadolu Efes'i oynadığı mükemmel maçtan dolayı kutluyorum. Maçta sonra bugün bize ne olduğunu anlamaya çalıştım ama kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes'in kaliteli bir takım olduğunu ancak kendi takımını tüm sezon boyunca hiç böyle görmediğini aktaran Obradovic, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm sezon hiç bu kadar kötü savunma yapmadık. İlk sorun açık. Çok kolay 3 sayılık atış buldular. İki takım arasındaki fark adam adama oyunlarda oldu. Larkin ve Micic'i özellikle kutluyorum. Anadolu Efes mükemmel, kaliteli bir takım ama biz normal seviyemizde oynamadık."

Oyuncularını suçlamadığını, tüm sezon harika bir performans gösterdiklerini vurgulayan Obradovic, "Ya motivasyon eksikliği ya da kötü bir gün, ne olursa olsun ben oyuncularım için çok üzgünüm." diye konuştu.

Maç boyunca kendilerine destek veren sarı-lacivertli taraftarlar için de çok üzgün olduğunu ifade eden Sırp antrenör, şimdi Türk ligine, play-off maçlarına motive olmaya çalışacaklarını kaydetti.

"Anadolu Efes kupayı kazanma olasılığı size göre nedir?" sorusuna ise Obradovic, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Efes'i kutladım. finalde karşılarında kim olursa olsun şansları var." cevabını verdi.

Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 3'üncülük maçını hiç kimsenin oynamak istemediğini, bunun her sezon konuşulan bir konu olmasına rağmen pazar günü çıkıp oynayacaklarını söyleyen Obradovic, "Ama eminim ki oyuncularım için bu maçı oynamak kolay değil" diyerek sözlerini tamamladı.

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