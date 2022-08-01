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OBASE'nin halka arzına 300 binin üzerinde yatırımcı katıldı

01.08.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OBASE'nin kurucu ortağı ve CEO'su Dr. Bülent Dal: - "Sektörümüze ve ülkemize sağladığımız katma değeri artırmak bizim için önemli. Halka arz ile bu çalışmalarımıza daha da ağırlık vermek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yazılım ve teknoloji geliştirme şirketi OBASE'nin talep toplama süreci tamamlandı.

OBASE'den yapılan açıklamaya göre, OBASE'nin halka arzı, son bir yılın en yüksek katılımcı sayısına ulaşan halka arz oldu.

28-29 Temmuz'da gerçekleşen talep toplama sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Son bir yılın en yüksek katılımlı halka arzında, satışa sunulan payların 3,78 katına denk gelen 52 milyon 879 bin 50 pay karşılığı toplam 555 milyon 230 bin 25 TL tutarlı talep toplandı. 300 binin üzerinde yatırımcı sayısına ulaşılan OBASE'nin halka arzı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleşti.

Yatırımcılara 14 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilirken, OBASE'nin halka açıklık oranı yüzde 30,77 oldu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin aracılık ettiği ve Borsa'da satış yolu ile gerçekleştirilen halka arzda, tüm yatırımcılar için "eşit dağıtım" yöntemi uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OBASE'nin kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Bülent Dal, ulaşılan yüksek talep karşısında tüm yatırımcılara müteşekkir olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden biri olarak kendimize inanarak bu yola çıktık. Yüksek başarıyla sonuçlanan halka arz sürecimizde bizi cesaretlendiren, bilgi, deneyim ve iyi niyetleri ile bizi doğru yönlendiren, yoğun mesai harcayan değerli bir ekiple çalıştık. Araladığımız bu yeni kapıda arkamızda bu kadar büyük bir yatırımcı desteğinin olması bizler için gurur verici. Halka arz sürecimizde emeği geçen herkese, başta yatırımcılarımıza ve OBASE ekibimize, halka arzımıza aracılık eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ yönetici ve ekiplerine, halka arz danışmanlarımız Canyon Venture Partners ile Kozikoğlu Finansal Danışmanlık Ltd. Şti'ne, hukuk danışmanımız Esin Avukatlık Ortaklığı'na ve iletişim danışmanımız TimePR'a teşekkür ediyoruz."

- "Hedef uluslararası pazarda büyümek"

Bundan sonraki süreçte ana hedeflerinin uluslararası pazarda büyümek olduğuna vurgu yapan Dal, "Veriye dayalı yönetim yetkinliğini artıran çözümlerimiz ve ailemize katılan yatırımcılarımız ile birlikte daha da büyüyeceğiz. Halka arz gelirlerini küresel bir yazılım şirketine dönüştürmede hız kazanmak için kullanmayı hedefliyoruz. Son yıllarda ihracat oranımızı toplam ciroya oranını önemli ölçüde artırarak yüzde 23 seviyelerine çıkardık. Ayrıca, 2018 yılında ABD'de kurduğumuz iştiraki faal hale getirdik. Halka arz ile elde edeceğimiz gelirin büyük bir kısmını yurt dışı satışlarımızı artırmak için kullanacağız. Bu kapsamda direkt olarak halka arz gelirinin yüzde30-35'ini yurt dışı yatırımlarımızda, yüzde 25-30'unu yeni ürünlerin geliştirilmesinde, yüzde 10-13,75'ini insan kaynakları yatırımlarımızda, yüzde 10-13,75'ini yurtiçi satış ve pazarlama faaliyetlerimizde, kalan yüzde 15-17,5'ini ise şirket satın alımlarında kullanılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dal, uzmanlık ve emin adımlarla ilerleyeceklerini belirterek, "Halka arz sebeplerimizden biri küresel olmaktı. İhracat potansiyelimizi artırmak bizim için çok kıymetli bir hedef. Öte yandan, insan kaynağına daha fazla yatırım yapmak, ülkemizde yatırım üreterek beyin gücü ihracatı yapmak, yeni projeler üretmek bu yola çıkmaktaki ana itici güçlerimizdi. Sektörümüze ve ülkemize sağladığımız katma değeri artırmak bizim için önemli. Halka arz ile bu çalışmalarımıza daha da ağırlık vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Halka arzın yoğun taleple karşılanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız da OBASE paylarının halka arzının yatırımcılar tarafından yoğun taleple karşılanmasından büyük memnuniyet duyduklarını, başarıyla tamamlanan bu sürecin bir parçası oldukları için mutlu olduklarını aktardı.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Akın Demirbağ ise OBASE'nin, son bir yıldaki halka arzlarda yatırımcı sayısı bazında en yüksek talebi almasından dolayı gurur duyduklarını aktararak, "OBASE, yaptığı çalışmalarla başarısına yürekten inandığımız bir şirket. Elde ettikleri bu başarıyı gelecekte de artırarak devam ettireceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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