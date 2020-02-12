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Obezite üçlü risk oluşturuyor

İZMİR HABERLERİ  | 12.02.2020 13:17 | Son Güncelleme

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.

Obezite üçlü risk oluşturuyor

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, yeni bir araştırmaya göre obezite tanısı almış hastalarda kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve dislipidemi gibi ciddi rahatsızlıklarının bir arada görülebildiğini kaydetti.
İngiltere’de 2.8 milyon yetişkin üzerinde yapılan yeni bir araştırma obezitenin neden olduğu ölüm ve diğer hastalıklara yakalanma riskini ortaya koydu. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de obez bireylerde kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve dislipideminin bir arada görülme riskinin yüksek oluşuydu. Glasgow’da gerçekleştirilen Avrupa Obezite Kongresinde (ECO) sunulan çalışmanın diğer sonuçları ise şu şekilde sıralandı:
"Vücut kitle indeksi (VKİ) 40-45 olan aşırı obez bireylerde kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve dislipidemi (kanda kolesterol ve diğer yağların anormal seviyelerde bulunması) üçlü riski bulunuyor. Obezite hastalarının (40-45 VKİ) herhangi bir sebepten erken ölme riski yüzde 50 daha yüksektir. VKİ’si 30-35 olan bireylerin, kalp yetmezliği geliştirme riski normal kilodaki (18.5-25 VKİ) akranlarına oranla yüzde 70 daha yüksektir. VKİ’si 40-45 olan aşırı obez bireylerin Tip 2 diyabet gelişme olasılığı 12 kat daha yüksek, uyku apnesi riski ise tam 22 kat daha fazladır. VKİ’si 35-40 olanlar için, Tip 2 diyabet riski yaklaşık dokuz kat; uyku apnesi riski ise 12 kat daha fazladır."

"Çözüm, sürekli eylem"
Yapılan her yeni araştırma sonucu ile obezitenin neden olduğu risklerin daha iyi anlaşıldığını kaydeden Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, bu hastalıkla başa çıkmak için "sürekli eylem" gerektiğini söyledi. Ergenç şöyle devam etti:
"Obezite ile yaşayan insanların sayısı son 30 yılda neredeyse dünya çapında üç katına çıktı. Bu kaygı verici artışın halk sağlığı üzerindeki ciddi etkilerini de artık tüm çıplaklığı ile görebiliyoruz. Yapılan son araştırma da obezitenin diğer ciddi sağlık problemlerini tetiklediğini gösteriyor. Obezitede kalp yetmezliği riskinin yüzde 70 daha yüksek oluşu ve buna ek olarak aynı anda yüksek tansiyon ve dislipidemi gelişme ihtimalinin de bulunması hastalar açısından hayati tehlikeye neden olabilir. Kilo problemleri obeziteye dönüşmeden hekim kontrolünde gerekli adımların atılması, halk genelinde farkındalık sağlanması gerekiyor. Obezite geliştikten sonra ise hastanın hekimlerinin önerdiği tedavi programlarına uymaları ve bu hastalıkla kararlılıkla mücadele ederek sağlıklarını geri kazanmaları önem taşıyor."

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