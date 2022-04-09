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Obeziteyi önlüyor, yağ yakımını hızlandırıyor! İşte kekik çayı tarifi ve malzemeleri...

09.04.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönemin büyük problemlerinden biri olan obezite hızlı yiyecek tüketimi, abur cubur tüketimi ve hareketsiz yaşam ile artmış durumda. Kilo vermenin tek bir yolu bulunmuyor ancak yağ yakıcı özelliği olan çayların tüketimi, bu süreçte bir yol olarak karşımıza çıkıyor.

Obeziteyi önlüyor, yağ yakımını hızlandırıyor! İşte kekik çayı tarifi ve malzemeleri...

Kekik çayı içerek yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Ancak tansiyon ilacı kullananların bu çayı, doktoruna danışmadan tüketmemesi gerekiyor. İşte kekik çayı tarifi ve malzemeleri...

KEKİK ÇAYI TARİFİ

Uçucu yağlar, faydalı fenoler, mineraller ve flavonoidler açısından zengin olan kekik çayı, yağ yakıcı çaylar arasında yer alır. Bir araştırmada kekiğin ana bileşenlerinden biri olan timolün, yüksek yağlı beslenmeye bağlı obeziteyi engellediği sonucuna varıldı. Ayrıca kekiğin yağ birikiminin önüne geçtiği, lipid etkisini azalttığı, insülini ve leptin duyarlılığını iyileştirdiği gösteren araştırmalar da bulunuyor.

Obeziteyi önlüyor, yağ yakımını hızlandırıyor! İşte kekik çayı tarifi ve malzemeleri...

Metabolizmayı hızlandıran kekik çayını hazırlamak için gereken malzemeler şunlardır:

1 tatlı kaşığı kuru kekik yaprağı
2 su bardağı süzülmüş su
1 dilim limon
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Kekik çayını hazırlamak için suyu kaynatın ve sonrasında ısıyı azaltın. Kuru kekik yapraklarını ilave edin ve 5 dakika demlendirin. Sonrasında limon ve isteğe göre bal ekleyebilirsiniz.


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