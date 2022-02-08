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  4. obilet.com üst üste üçüncü kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında

obilet.com üst üste üçüncü kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında

08.02.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

obilet.com, söz konusu şirketler arasında yüzde 488 büyüme oranıyla 28. sıraya yerleşti

İSTANBUL (AA) - Online seyahat bileti satış platformu obilet.com, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında üst üste üçüncü kez yer aldı.

obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB ve TEPAV tarafından hazırlanan ve 2011’den bu yana Türkiye’deki şirketlerin büyümesinin nabzını tutan Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri listesi açıklandı.

Türkiye’nin önde gelen online seyahat bileti satış platformu obilet.com, yüzde 488 büyüme oranıyla en hızlı büyüyen şirketler listesine üst üste üçüncü kez girmeyi başardı. Şirket, hesaplamaya konu olan 2017-2019 döneminde cirosunu 4,9 kat artırmayı başararak listede 28. sırada yer aldı.

Geçen yıl 16 milyondan fazla otobüs ve uçak bileti satışı gerçekleştiren obilet.com, online otobüs bileti satışı gerçekleştiren platformlar arasında dünyada ilk sıralarda yer alıyor.

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