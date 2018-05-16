Obradovic: Aklım sadece Zalgiris maçında

Fenerbahçe Doğuş’u üst üste 4. kez Final- Four’a taşıyan Zeljko Obradovic; ülkesinde, Belgrad’da düzenlenecek olan Final Four öncesi Fanatik'e konuştu. ‘Yazın yaptığımız hamleler doğruymuş’ 4. kez üst üste Final-Four’a kaldınız? Bu Final-Four’dan beklentileriniz neler? Gökhan German Öncelikle bulunduğumuz yerden dolayı çok mutluyuz. Bizim için anahtar noktası sezon başıydı. Yazın Bogdanoviç ve Udoh’un NBA’e gideceğini öğrendik. Pero Antiç, Kızıl Yıldız’a gitti. Genç oyun kurucumuz Berk, Pınar Karşıyaka’ya gitti. Bize tekrar Final-Four’a kalabilmemiz için ne gibi oyuncuların lazım olduğunu çok iyi anlamalıydık. Şimdi ortaya çıktı ki, yazın yaptığımız tüm transfer hamleleri doğruymuş. Bütün oyuncularım kalitelerini gösterdiler. Onlar için çok mutluyum. Takım için, taraftar için ve kulüp için de çok mutluyum. Final-Four’daki ilk rakip Zalgiris Kaunas. 17 yıl aradan sonra Final- Four’a kaldılar. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Çok büyük bir sonuç elde ettiler. Sezon başında kimse onların buralara geleceğini tahmin edemezdi. Kimse onla Final-Four için şans vermiyordu. Ama ortaya karakter koydular, kalpten mücadele ettiler. Jasikivecius harika bir iş başardı. Taraftarları muhteşemdi. Büyük bir taraftar, büyük bir kulüp olduklarını bir kez daha gösterdiler.

‘Benim ve takımın tecrübesi yeter’ Final-Four’daki diğer coachlar Pablo Laso ve Sarunas Jasikevicius sizin oyuncunuz. İtoudis de yıllarca yardımcılığınızı yaptı. Bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz? Onlar adına gerçekten çok mutluyum. Benim, İtoudis ile olan ilişkimi zaten herkes biliyor. Çok büyük bir coach oldu. Pablo Laso ve Sarukas Jasikevicius da benim oyuncularımdı. Tabii ki bu durum beni memnun ediyor. Takım 4. kez üst üste Final-Four’a kaldı ama bazı oyuncularınız ilk kez bu tecrübeyi yaşayacak. Wanamaker, Melli ve Thompson gibi oyunculara özel bir hazırlık yapacak mısınız? Onların Final-Four tecrübesi yok ama diğer oyuncularımızın var. Coach olarak ben yeterli tecrübeye sahibim. Onları hazırlamak ve onlardan neler beklediğimizi anlatmak için gerekli birikimim var. Aslında her gün yaptığımızdan farklı bir şey yapmayacağız. Çıkıp basketbol oynayacağız. Sakin kalmaya çalışacağız, baskıyı kaldırmak isteyeceğiz, işimizi yapacağız. ‘25 yıldır ülkemden ayrıyım’ Geçen yıl Final-Four İstanbul’da olduğu için üzerinizde yaratılmaya çalışılan baskıdan memnun olmadığınızı belirtmiştiniz. Şimdi Final- Four eviniz Belgrad’da. Yine benzer bir baskı oluşuyor mu?

Birincisi Belgrad’da olacağım için çok mutluyum. Bu benim için çok özel. Belgrad’da geçirdiğim zamanın her saniyesini sevdim. Ama 25 yıldır ülkemden ayrı yaşıyorum. Belgrad’daki insanların basketbolu ne kadar sevdiğini biliyorum. 4 kulüp taraftarı da orada olacak. Özel bir hafta sonu yaşanacağı kesin. Ve takımımın orada olacağı için çok mutluyum. Kariyerinizde bir çok şampiyonluk ve rekor var. Ama aynı takımla üst üste iki yıl hiç şampiyon olamadınız. Belgrad’da ikinci şampiyonluk gelecek mi? Benim aklım sadece Zalgiris maçında. Başka birşey düşünmüyorum. Bakalım bu maçta ne olacak. Sonrasını düşünürüz.. ‘İki takımın da motivasyonu yüksek’ Son şampiyonsunuz ve 4. kez Final-Four oynuyorsunuz. Çok tecrübelisiniz ama Zalgiris Kaunas 17 yıl sonra ilk kez oynayacak. Başarıya açlar. Bu durum avantaj mı, yoksa dezavantaj mı? Bizim gibi Zalgiris de yüksek motivasyonla oynayacak. Final-Four tecrübeleri az, uzun bir aradan sonra buradalar ancak yapacak bir şey yok. Sonuçta coachları çok tecrübeli. Çıkıp sonuna kadar mücadele edecekler. Sezon boyunca yaptıkları gibi... Her idmanda, her maçta ne yapıyorlarsa çıkıp onu yapacaklar. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.