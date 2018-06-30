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Obradovic: Hedefimiz her zaman daha iyisi olmak

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 30.06.2018 12:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş'un başarılı başantrenörü Zeljko Obradovic, "Takımımın oynadığı basketbol beni bu sezon çok mutlu etti" dedi.

Obradovic: Hedefimiz her zaman daha iyisi olmak

5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 4'üncü lig şampiyonluğunu elde eden Sırp antrenör, Fenerbahçe Dergisi'nin Temmuz sayısına röportaj verdi.

Zeljko Obradovic'in açıklamalarında öne çıkan sözleri şöyle;

  • Çok başarılı bir sezonu geride bıraktık. Hazırlık maçlarıyla birlikte 85 karşılaşma oynadık. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandık, ligde şampiyon, EuroLeague'de ise final oynadık ama beni daha çok mutlu eden kazandığımız başarılardan çok, basketbolu oynama şeklimiz. Takımımın oynadığı basketbol beni bu sezon çok mutlu etti.

  • En büyük mutluluğum; şu an her yerde herkesin Fenerbahçe'nin hangi noktada olduğunu biliyor olması. Bundan sonrasında da en büyük amacımız; bu geldiğimiz noktayı koruyabilmek. Biz önümüzdeki sezon yine Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olmaya çalışacağız.

  • Muhteşem bir taraftar topluluğumuz var. Takım olarak, kulüp olarak başardığımız her şeyin arkasında onlar var. Onların desteği bizim için her zaman önemli. Onlara bir kez daha teşekkür ederim.

  • Yaptığım işi çok seviyorum. Burada olmayı, sahada olmayı çok seviyorum. Teknik ekibimle birlikte içeride olmayı, onlarla çalışmayı çok seviyorum. Bu işin püf noktası sevmek ve hayatın her gün size yeni yarışmalar çıkaracağını bilmek.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Doğuş zeljko obradovic Türkiye Basketbol Ligi

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