Obruk Gölü'nde suyun çekilmesiyle oksijensiz kalan balıklar telef oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Obruk Gölü'nde suyun çekilmesi sonucu oksijensiz kalan çok sayıda balık telef oldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Obruk Gölü'nü ziyaret edenler çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması üzerine yetkililere bilgi verdi.
İhbar üzerine inceleme yapmak üzere Doğa Koruma ve Mili Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü göle ekip gönderdi.
Çevresi kayalıklarla çevrili olan ve kaynaktan beslenmeyen gölde, suyun yaklaşık 4 metre çekildiğini belirleyen ekipler, ölü balıkları toplayarak numune aldı.
Balıkların, göldeki su seviyesinin düşmesine bağlı olarak oksijensiz kalmaları nedeniyle telef olduğu belirtildi.
Aynalı ve kambur sazan ile kadife türünde balıkların yaşadığı bilinen Obruk Gölü'nde 2017 yılında da su seviyesinin azalması nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı ifade edildi.
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