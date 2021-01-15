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Ocak ayında erik ağacı meyve verdi

15.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Aydın’da kış soğukları yaşanmayınca erik ağaçları çiçek açıp meyve vermeye başladı.

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Aydın’da kış soğukları yaşanmayınca erik ağaçları çiçek açıp meyve vermeye başladı. İlk defa bahçesindeki eriğini Ocak ayında meyve verdiğini belirten Akın Can, “Kış mevsiminde baharı yaşıyoruz. Ağaçlar da mevsimleri şaşırdı” diye konuştu.
Aydın’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yalancı bahar diye adlandırılan sıcak ve güneşli havaya aldanan erik ağacı meyve verdi. Efeler İlçe Merkezi Ata Mahallesindeki evlerinin önündeki ağacın kış ortasında meyve verdiğini görünce çok şaşırdığını belirten Akın Can, “Bahar sıcaklarının erken bastırdığı yıllarda mart aylarında ağaçların erik verdiğini görmüştüm ama ocak ayında erik ağacının meyve verdiğini hiç görmemiştim. Bu mevsimde erik ağacında meyve görmek şaşırtıyor” diye konuştu.

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