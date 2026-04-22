Ocak ayında görüşme sağlamış! Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray’da sözleşmesi biten Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantinli yıldızın, River Plate’e transfer olmaya daha yakın olduğu iddia edildi.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’da geleceği tartışılan Mauro Icardi için belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcünün kariyerine hangi yönde devam edeceği şimdiden gündemin üst sıralarında yer alıyor. Son olarak Gençlerbirliği karşısında attığı golle formunu hatırlatan yıldız oyuncunun vereceği karar merakla bekleniyor.

RIVER PLATE İDDİASI GÜÇLENİYOR

Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Icardi’nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Cecchini, yıldız futbolcunun çocukluk kulübü Newell’s Old Boys’a olan bağlılığının bilindiğini ancak mevcut şartların River Plate ihtimalini daha güçlü kıldığını ifade etti.

"Icardi'nin Newell's Old Boys'a sevgisi herkes tarafından biliniyor ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda her şey Mauro'nun River Plate'e daha yakın olduğunu gösteriyor. Icardi birkaç yıl önce Monumental Stadyumu'nun fotoğraflarını paylaşarak bir gün buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti"

İLK TEMAS KURULDU

Cecchini’nin verdiği bilgilere göre River Plate, tecrübeli golcüyü uzun süredir yakından takip ediyor. Hatta 2026 yılının başında, Icardi’nin Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine altı ay kala ilk temasın kurulduğu belirtiliyor.

"Mauro Icardi, River Plate yönetiminin uzun süredir hedefinde olan bir isim. 2026'nın henüz başında Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala transfer için görüşme sağlandı."

HOCA ÇOK İSTİYOR

River Plate cephesinde teknik direktör Eduardo Coudet’in de Icardi transferine sıcak baktığı ifade ediliyor. Arjantinli teknik adamın, yıldız golcüyü Sebastian Driussi ile birlikte hücum hattında değerlendirmeyi planladığı öne sürülüyor.

