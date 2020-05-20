Ocak gözleri bu yöntemle ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Sirke...

Her evdeki ocak farklı çeşitte olabilir. Çelik, emaye, seramik ve daha fazlası... Neyse ki hepsini temizlemenin kolay bir yolu var. Bu konuda sirke, sabun ve limon tuzu gibi maddeler bize yardımcı olacak.
Emaye ocaklar yapı bakımından kolay aşınabilir şekilde üretilmiştir. Bu nedenle ocak gözlerinde zamanla kararma sorunu oluşabilir. Fakat çok basit bir çözümle ocağın parlamasını sağlayabilirsiniz.
Emaye ocak gözlerini parlatmak için mikrofiber bez ya da sünger kullanabilirsiniz.
Sirkeli su ve limonlu su gibi doğal karışımlarla ocağı silebilirsiniz.
Kıvrımlı alanları bastırarak temizlemeyin. Daha nazik hareketlerle temizlemeye çalışın.
Emaye ocaklar 2 günde bir temizlenmelidir! Temizliği aksatıldığında inatçı lekelerle karşılaşmak mümkündür.
Seramik ocaklar dekoratif açıdan son derece kusursuz bir görünüme sahiptir fakat temizliği bir hayli zordur. Tabii ki bunun da basit bir yöntemi var!
Seramik ocağı bulaşık teliyle temizlemeyin. Aksi halde rahatsız edici çizikler oluşabilir.
Parlatmak için ocağa bir tatlı kaşığı kadar diş macunu sıkın ve mikrofiber bir bez yardımıyla dairesel hareketlerle silin.
Kirlerin tamamen yerleşmemesi için ocağı kullandıktan hemen sonra nemli bir mikrofiber bezle silmelisiniz.
Çelik ocaklar diğer ocak çeşitlerine göre daha dayanıklı bir yapıya sahiptir. Evinizde bulunan malzemelerle çelik ocak temizliğini güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.
Limon suyu, çelik ocakları temizler ve çiziklerin görünümünü gözle görülür biçimde azaltır.
Limon suyu kullanmak istemezseniz sirkeli su karışımıyla yemek artıklarını yok edebilir, ocak gözlerini ilk günkü haline getirebilirsiniz. Sirke türü fark etmez fakat beyaz sirke daha etkili sonuç verir.
Portakalı ezip bir bez yardımıyla da ocağı silebilirsiniz.
Yine de kimyasal kullanmayı tercih ederseniz, çelik ocaklarda tanecikli deterjan kullanmanın sakıncalı olduğunu belirtelim. Taneciksiz yapıda bir deterjan tercih edin.
Inox ocaklar yapı bakımından hassas malzemelerle üretildiğinden temizlerken çok dikkatli olmalısınız.
Renk açan deterjanla silmeyin. Ocak aşınabilir.
Sirke ve çamaşır suyu gibi direkt olarak aşındıran maddeleri kullanmamaya özen gösterin.
Ocağı kullandıktan sonra bebek yağıyla temizleyin.
Mikrofiber beze çeyrek su bardağı kadar bebek yağı koyun ve ocağı dairesel hareketlerle silin.
Bunun dışında nemli mikrofiber bezle de silebilirsiniz. Bu şekilde renk solması durumunu da ortadan kaldırmış olursunuz.
Doğal yöntemlerden yararlanmak istemiyorsanız piyasada bulunan Inox ocaklara özel temizlik ürünlerinden edinebilirsiniz.
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