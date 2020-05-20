Ocak gözleri bu yöntemle ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Sirke...

Her evdeki ocak farklı çeşitte olabilir. Çelik, emaye, seramik ve daha fazlası... Neyse ki hepsini temizlemenin kolay bir yolu var. Bu konuda sirke, sabun ve limon tuzu gibi maddeler bize yardımcı olacak.

EMAYE OCAK TEMİZLİĞİ

Emaye ocaklar yapı bakımından kolay aşınabilir şekilde üretilmiştir. Bu nedenle ocak gözlerinde zamanla kararma sorunu oluşabilir. Fakat çok basit bir çözümle ocağın parlamasını sağlayabilirsiniz.

Emaye ocak gözlerini parlatmak için mikrofiber bez ya da sünger kullanabilirsiniz.

Sirkeli su ve limonlu su gibi doğal karışımlarla ocağı silebilirsiniz.

Kıvrımlı alanları bastırarak temizlemeyin. Daha nazik hareketlerle temizlemeye çalışın.

Emaye ocaklar 2 günde bir temizlenmelidir! Temizliği aksatıldığında inatçı lekelerle karşılaşmak mümkündür.

SERAMİK OCAK TEMİZLİĞİ

Seramik ocaklar dekoratif açıdan son derece kusursuz bir görünüme sahiptir fakat temizliği bir hayli zordur. Tabii ki bunun da basit bir yöntemi var!

Seramik ocağı bulaşık teliyle temizlemeyin. Aksi halde rahatsız edici çizikler oluşabilir.

Parlatmak için ocağa bir tatlı kaşığı kadar diş macunu sıkın ve mikrofiber bir bez yardımıyla dairesel hareketlerle silin.

Kirlerin tamamen yerleşmemesi için ocağı kullandıktan hemen sonra nemli bir mikrofiber bezle silmelisiniz.