YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Ocakta unutulan süt, evi kül etti: Yaşlı kadın gözyaşlarıyla evinin yanışını izledi

Ocakta unutulan süt, evi kül etti: Yaşlı kadın gözyaşlarıyla evinin yanışını izledi

İHA İHA
22.01.2024 14:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de ineklerden sağılan sütün kaynatmak için ocakta unutulması sonucu yaşlı çiftin evi küle döndü.

Sütü ocakta unutan yaşlı kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan yaşlı çift, ahırda bulunan ineklerinden sandıkları sütün bir kısmını tencerede kaynatırken gazı açık unuttu. Sattıkları diğer sütün parasını ise Edirne şehir merkezine almak için giden yaşlı çifte acı haberi komşuları verdi. Köylerinde bulunan evlerine dönen dönen yaşlı çift gözyaşlarıyla küle dönen evlerinin yanışını izledi.

Daha sonra ihbar üzerine olay yerine İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, küle dönen ev ise kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, evde bulunan tüplerin patlamaması için dışarıya taşındı.

“OCAKTA UNUTULAN SÜT ALEV ALDI”

Ev sahibi Halil Uysal, eşiyle birlikte soğuk kış gününde dışarıda kaldıklarını söyledi. Halil Uysal, “Sabah vaktinde işlerimizi bitirip köyden Edirne merkeze sattığımız sütün parasını almaya gittik. Komşular 2-3 saat sonra bize haber ettiler. Daha sonra geldik ama iş işten geçti artık. Ocağın üzerinde tencerede süt vardı ve açık bırakılmış. Oradan çıkan alevler evi küle çevirmiş. Dışarıda kaldık ve evden hiç bir şey kurtaramadık; sadece üstümdeki elbiselerle kaldık” dedi.

Evi yanan yaşlı çiftin komşuları da meydana gelen yangın dolayısıyla çok üzüldüklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli’de aranması olan 25 şüpheli yakalandıKırklareli’de aranması olan 25 şüpheli yakalandı
Melikgazi’de Karne Şenliği başlıyorMelikgazi’de Karne Şenliği başlıyor
Köşk’te zincirkleme kaza: 2 yaralıKöşk’te zincirkleme kaza: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 22 Ocak Pazartesi

İmsak
06:58
Sabah
08:28
Öğle
13:30
İkindi
15:59
Akşam
18:22
Yatsı
19:47

Edirne Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Pazartesi

Gün eczanesi
Havsa
Beyhan eczanesi
Lalapasa
Öden eczanesi
Meric
Yavuz eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Trakya eczanesi
Merkez
Saygin eczanesi
Enez
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.