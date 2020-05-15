Ocakta unutulan yemeğin neden olduğu yangında anne ve bebeği dumandan etkilendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Yahyalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir apartmanın 2'nci katında ocağa konulan yemeğin alev alması sonucu yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan Irak uyruklu kadın yoğun dumanı fark ederek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri kısa sürede mutfaktaki alevleri söndürürken, dumandan etkilenen anne ve bebeği, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

