Pişirmeye bile gerek yok! En pratik ve lezzetli tatlı tarifleri

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ÇİLEKLİ KUP TARİFİ

MALZEMELER

1 kutu krema

100 gram labne peyniri

100 gram beyaz çikolata

150 gram çilek

50 gram dövülmüş fındık

Bebe bisküvisi

2 damla vanilya özütü

HAZIRLANIŞI

Bir kaseyi kaynar suyla doldurun. Üzerine daha küçük bir kase yerleştirin. Üstteki kaseye beyaz çikolatanızı parçalayarak ekleyin. Bir kaşık yardımıyla eriyene kadar karıştırın. Bu şekilde çikolatanızı benmari usulü eritmiş olacaksınız.

1 kutu soğuk kremayı temiz bir kaseye alın. Mikser yardımıyla önce düşük sonra da yüksek devirde kabarıp sertleşene kadar çırpın.

100 gram labne peynirini ekleyin ve karışana kadar çırpın.

2 damla vanilya özütü ve erimiş beyaz çikolatayı ekleyerek homojen bir krema elde edene kadar karıştırın.

Son olarak kremanıza dövülmüş fındıkları ekleyin.

Cam bir servis kasesinin altına ince bir kat parçalanmış bebe bisküvisi ekleyin.

Bardağın kenarlarına dilimlediğiniz çilekleri dizin. Çileklerin üzerine çıkacak kadar hazırladığınız kremadan ekleyin.

Kremanın üzerine yeniden bebe bisküvisi ve parça çilek koyduktan sonra üzerini krema ile kapatın.

Tatlınızın en üstünü parça çilek ve fındıkla süsleyin.

En az 1 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra soğuk servis edin.

HURMALI TOPÇUKLAR TARİFİ

MALZEMELER

2 dolu yemek kaşığı hurma püresi

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

50 gram dövülmüş ceviz

1 paket bitter çikolata

HAZIRLANIŞI

Hurma püresi, fıstık ezmesi, kakao, Hindistan cevizi ve dövülmüş cevizi derin bir kasenin içerisine alın.

Kaşık yardımıyla iyice karışmasını sağlayın. Macun kıvamında bir karışım elde etmeniz gerekiyor.

Elde ettiğiniz karışımı 15 dakika buzdolabında dinlendirin.

Buzdolabından çıkardıktan sonra küçük ceviz büyüklüğünde toplar yapın ve 1 saat soğutun.

Soğuk haldeki topları çatal yardımıyla erittiğiniz çikolataya batırın ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye alın.

Hurmalı topçuklarınızın üzerindeki çikolata donduğunda servis edebilirsiniz.

Püf Noktası: Hazırladığınız hurma topları ne kadar soğuk olursa, üzerine kapladığınız çikolatanın soğuyup katılaşması da o kadar hızlı olur.

