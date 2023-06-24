SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ocean Gate kazasında Fenerbahçe detayı! Denizaltında hayatını kaybeden Hamish Harding’in Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı

Ocean Gate kazasında Fenerbahçe detayı! Denizaltında hayatını kaybeden Hamish Harding’in Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı

24.06.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada kaybolan denizaltının sahibi OceanGate firması, Titan'da bulunan 5 kişinin tamamı hayatını kaybederken, kazanın ardından ortaya çıkan Fenerbahçe detayı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Ocean Gate kazasında Fenerbahçe detayı! Denizaltında hayatını kaybeden Hamish Harding’in Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı

Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltının sahibi OceanGate firması, denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını açıkladı.

OceanGate'den yapılan yazılı açıklamada, "CEO'muz Stockton Rush, Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet'in ne yazık ki öldüğüne inanıyoruz" ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Bu acılı zamanda ailelerin gizliliğine saygı duyulmasını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HAYATTA KALAN OLMADI

whats-the-oceangate-titan-submersible-and-how-does-it-work

Öte yandan denizaltının enkazına ulaşıldı. ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, basın toplantısı düzenleyerek bulunan enkazın Titan'a ait olduğunu bildirdi. DW Türkçe'de yer alan habere göre teşkilat yetkilisi John Mauger, denizaltıda muhtemelen bir patlama gerçekleştiğini ve içindeki beş kişiden hayatta kalan olmadığını belirtti.

F.BAHÇE FORMASIYLA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

FVQYSA6CK5MDTBYIFAYHDAUWLM

Kazanın ardından oldukça dikkat çeken bir detay gündeme geldi. Titanic enkazına giden denizaltında hayatını kaybeden Hamish Harding’in Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı.

İŞTE O FOTOĞRAF...

FzXlEy9WwAEPzra


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jesus'un yeni görevini açıkladılar!Jesus'un yeni görevini açıkladılar!
Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Cluj, kupalardan men edilebilir...Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Cluj, kupalardan men edilebilir...
Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe kaza verildi da,

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit geldi

Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit geldi

'Pide, lahmacun, börek' talimatı gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

'Pide, lahmacun, börek' talimatı gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

Arda Güler için Fenerbahçe'den izin istediler!

Arda Güler için Fenerbahçe'den izin istediler!

Wanda Nara'yı o da doğruladı! Icardi'nin menajeri İlk kez konuştu

Wanda Nara'yı o da doğruladı! Icardi'nin menajeri İlk kez konuştu

Miami'de tatile çıktılar! Aşk iddiaları alevlendi

Miami'de tatile çıktılar! Aşk iddiaları alevlendi

Jesus'un yeni görevini açıkladılar!

Jesus'un yeni görevini açıkladılar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.