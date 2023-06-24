Ocean Gate kazasında Fenerbahçe detayı! Denizaltında hayatını kaybeden Hamish Harding’in Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı

Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltının sahibi OceanGate firması, denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını açıkladı.

OceanGate'den yapılan yazılı açıklamada, "CEO'muz Stockton Rush, Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet'in ne yazık ki öldüğüne inanıyoruz" ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Bu acılı zamanda ailelerin gizliliğine saygı duyulmasını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HAYATTA KALAN OLMADI

Öte yandan denizaltının enkazına ulaşıldı. ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, basın toplantısı düzenleyerek bulunan enkazın Titan'a ait olduğunu bildirdi. DW Türkçe'de yer alan habere göre teşkilat yetkilisi John Mauger, denizaltıda muhtemelen bir patlama gerçekleştiğini ve içindeki beş kişiden hayatta kalan olmadığını belirtti.

F.BAHÇE FORMASIYLA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından oldukça dikkat çeken bir detay gündeme geldi. Titanic enkazına giden denizaltında hayatını kaybeden Hamish Harding’in Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı.

İŞTE O FOTOĞRAF...



