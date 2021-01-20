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Oda ve borsa üyelerine verilecek para cezalarının uygulanmasına ilişkin düzenleme yapıldı

20.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Oda ve borsa üyelerine verilecek para cezalarının uygulanmasına ilişkin düzenleme yapıldı

İmalatta, mal ve hizmet arzında mevzuata aykırılık durumlarında verilen para cezalarının uygulanmasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek fiil ve hallerde bulunan bir üye hakkında, aynı fiil ve hallerden dolayı çalışma alanı aynı başka bir oda veya borsa tarafından disiplin soruşturması başlatılmış ya da ceza mahkemesinde dava açılmış bulunması, disiplin soruşturması açılarak cezası verilmesini engellemeyecek.

Çalışma alanı aynı birden fazla oda ve/veya borsaya üye olanlar hakkında, "imalatta, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymamak, ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanmak, hileli, karışık veya standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal etmek ve satmak" dolayısıyla verilecek para cezası ticaret ve sanayi odası tarafından uygulanacak. Ticaret odası ile sanayi odasının ayrı olduğu yerlerde, imalata ilişkin fiil ve haller için sanayi odası, diğer fiil ve haller için ticaret odası tarafından ceza işlemi yapılacak.

Sanayi odasına üye olmayanların imalata ilişkin fiil ve halleri için para cezası işlemlerini üyesi olunan ticaret odası gerçekleştirecek.

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