YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Odeabank’tan ramazan bereketini katlayan kampanya

Odeabank’tan ramazan bereketini katlayan kampanya

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.05.2020 18:33 | Son Güncelleme

Odeabank’tan ramazan bereketini katlayan kampanya

İSTANBUL (AA) - Odeabank, ramazanda Kızılay ile iş birliği yaparak, “Bir Ramazan Gıda Paketi Sizden, Bir Gıda Paketi Odeabank’tan!" kampanyasını başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Odeabank, ramazanda Kızılay iş birliğiyle kampanya hayata geçirdi.

Odeabank kredi kartı kullanıcılarının kredi kartları ile 23 Mayıs’a kadar, "kızılay.org.tr" üzerinden yapacakları minimum 75 TL’lik (Standart) Ramazan Gıda Paketi bağışına, 1 koli de Odeabank ekliyor. Kampanya, müşterilerin 23 Mayıs tarihine kadar yapacakları 1000 bağışı kapsıyor.

“Bir Ramazan Gıda Paketi Sizden, Bir Gıda Paketi Odeabank’tan!" kampanyasına, Odeabank kredi kartları ile bankanın web sitesi üzerinden de katılmak mümkün oluyor.

Kampanya detaylarına, "https://www.odeabank.com.tr/tr-TR/kampanya/Sayfalar/kizilaya-bir-ramazan-gida-paketi-sizden-bir-gida-paketi-odeabanktan-2210.aspx" linkinden ulaşılabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

10 bin seyircili online konser

10 bin seyircili online konser

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

Avcılar Belediyesi “Mobil Vezne” hizmetine başladı

Avcılar Belediyesi “Mobil Vezne” hizmetine başladı

Malatya Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanlığına Aktaş atandı

Malatya Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanlığına Aktaş atandı

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:34
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:28
Yatsı
22:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.