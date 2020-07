Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Hem mimarlık mesleğinde hem de güzellik sektöründe gösterdiği başarılar ve aldığı ödüllerle dikkatleri üzerine çeken Deka Desing İç Mekan Tasarım Limited Şirketi’nin kurucusu Sevim Alan, gençlere “Önce ülkenizi tanıyın. Para için değil mesleğinizi en iyi şekilde yapmak için çalışın” tavsiyesinde bulundu.

Mimarlık mesleğinin yanısıra açtığı 3 ayrı güzellik salonu ile girişimci iş kadını olarak öne çıkan, yaptığı kaş tasarımları ile kadınlar arasında adı Kaş Mimarı’na çıkan ve aldığı ödüllerle başarıları taçlandırılan Sevim Alan, yaptığı her işte en iyi olma iddiasını sürdürüyor.

2012 yılı güzel sanatlar fakültesi bölüm birincisi olarak bitiren, Eylül 2019’da Banu Noyan’ın düzenlediği en başarılı kadın girişimci ödülünü, Ata Çağlayan’ın düzenlediği Yılın Enleri organizasyonunda yılın en başarılı güzellik uzmanı ödülünü, Best Year 2020 ödül töreninde yılın en başarılı kaş tasarım merkezi ödülünü alan Sevim Alan, mesleğini, “İnsanın ölçülerine, tinsel yapısına, sosyal konumuna, kültürüne en uygun insancıl oylumlar oluşturmak. Bunları bir bütünün içinde birbiri içine akıtmaktır. Özetle mimarlık; oylumları insancıllaştırmaktır” şeklinde tanımladı.

Mimarlığı öğrenmenin eğitimle yeterli olmayacağının altını çizen Alan, “Herkes bir şeylere öykünerek başlar. Giderek kendi kişiliğini bulur. Öykünmenin kaynağı, doğruyu bulamamak durumda olmaktır, yine de öykünmek bile beceri ve ustalık ister. Mimarlığı öğrenmek, yalnızca eğitimle kesinkes olanaksız. .. Eğitim elbette önemli Ama bunun genel kültür ortamında yapılması gerekiyor. Yalnızca bir görüşe bağlı öğretiler içinde yapılmaması gerekiyor. Hem bütün sanat kolları içinde hem de gerçek bir özgürlükle yapılmalı” dedi.

Hem mimar olmayı hem de bunca güzellik merkezlerini birlikte başarı ile yürüttüğünü anlatan Alan, “Açıkçası statü çakışması yaşadığımı söyleyemem. Çünkü gerek iç mimarlık gerekse güzellik konusu birbiriyle benim için eşdeğer. Bir yanda ortaya koyduğum mimari projelerimin güzelliğini diğer yanda insanların güzelleşmesiyle birleştirdiğimi düşünüyorum. Hem yapılarda hem insanlarda estetik dokunuşlar her zaman fark oluşturmuş ve farkedilmeye değer olmuştur. Bu yüzden mimar Sevim Alan ne kadar başarılı ise güzellik uzmanı Sevim Alan da o kadar başarılı olmuş ve olacaktır” dedi.

Kendi tecrübesinden yola çıkarak mimarlık öğrencilerine de tavsiyede bulunan Alan, “Önce ülkelerini tanımalarını öneririm. Bunu öğretimlerinden önce yapsalar daha iyi olur ama gecikmeden şimdi de yapabilirler. Yeterince “staj” görmeden bir yapı tasarımının altına adlarını yazmasınlar. Para için değil, iyi mimarlık için çalışsınlar” dedi.