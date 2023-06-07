MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ödül törenindeki konuşması gündem olmuştu! Melek Mosso konserini iptal etti

Ödül törenindeki konuşması gündem olmuştu! Melek Mosso konserini iptal etti

07.06.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'ndeki ödül konuşmasından sonra şarkıcı Melek Mosso'nun PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem olmuştu. Yaptığı konuşma ile tepki çeken ünlü isim Instagram hesabından açıklama yaparak konserini iptal ettiğini duyurdu.

Ödül törenindeki konuşması gündem olmuştu! Melek Mosso konserini iptal etti

PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Melek Mosso, "En Güçlü Cover Şarkı" ödülü aldı.

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Melek Mosso'nun "Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" demesi sosyal medyada tepki çekmesine neden oldu.

Bazı kullanıcılar, sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcının konserlerinin iptal edilmesi için paylaşım yapmaya başladı. Sosyal medyada yapılan yorumlara artık dayanamayan Melek Mosso ınstagram hesabından sessizliğini bozdu.

mosso 2

Seçim dönemi yaptığı paylaşımı hatırlatılarak eleştirilen Mosso, "'Seçim kombini' diyerek yaptığım esprimin amacını aşmış olma durumundan dolayı birbirini bu kadar seven bir toplumun karşı karşıya geliyor olması çok üzücü. Amacımın kimseyi üzmek ya da ayrıştırmayı tetiklemek olmadığını beni tanıyan herkes bilir, tanımayanlara da ben, açık yüreklilikle ifade edeyim; öyle biri değilim ve yaşananlardan dolayı üzgünüm. Çünkü ben, işin sahibi hangi parti, dinleyen kitlenin siyasi düşüncesi ne diye düşünmeden şarkı söylemek isteyen biriyim. Öyle de yoluma devam etmek istiyorum" dedi.

Konuşmasından dolayı gelen eleştirilere de cevap veren ünlü isim "Gelelim ödül törenindeki teşekkür konuşmama. O, benim kendi kariyerimde en içtenlikle yaptığım teşekkürlerden biriydi... Kuzenini, kocası tarafından 31 yerinden bıçaklanarak cinayete kurban veren, o acıyı iliklerine kadar yaşayan ve şahit olan bir kızın sözleri. Amacım hiçbir kişi ya da kurumu, yönetimi sorumlu tutmak değil, bu acıların bir daha yaşanmamasını dilemekti. Böyle acılar, siyaset üstü acılardır. Bunu acıyı yaşayarak tecrübe eden biri olarak, konuşmamın siyasi düzleme çekilmiş olmasını da asla arzu etmem" şeklinde açıklama yaptı.

melek mosos 3

Bazı kullanıcıların "Melek Mosso'nun konserleri iptal edilsin" yorumlarıyla ilgili de konuşan ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi, günün sonunda görüyorum ki, artık daha da çok birleşme zamanı. Ayrı gayri olmadan, bir olma.. Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım. Bu sebeple ben de 8 hazirandaki konserimin yapılmamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Hiçbir hesabı olmadan sadece müzik dinlemek, müzik yapmak, isteyenlerle pek yakında buluşacağız. Bu süreçte birleştirici olmak için aldığım kararı anlayan ve saygı duyan herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle kırdığım, incittiğim herkesten de özür dilerim. Hepinizi seviyorum."

melek moss

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üzen haber! Yeşilçam efsanesi hayatını kaybettiÜzen haber! Yeşilçam efsanesi hayatını kaybetti
Ünlü isimden Simge Sağın'a sert sözler! "Rezil..."Ünlü isimden Simge Sağın'a sert sözler! "Rezil..."
Sanat dünyasının acı kaybı... Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu vefat etti!Sanat dünyasının acı kaybı... Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu vefat etti!
Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso Oyuncu ele film festivali

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

Haziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı hava durumu tahmini

Haziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı hava durumu tahmini

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım!

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray'da şampiyonluk sonrası ilk iş stadyum ismini değiştirmek oluyor!

Galatasaray'da şampiyonluk sonrası ilk iş stadyum ismini değiştirmek oluyor!

Sosyal medyada Mehmet Şimşek tartışması! AK Partili vekil Nebati'den açıklama geldi

Sosyal medyada Mehmet Şimşek tartışması! AK Partili vekil Nebati'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Liseli eski sevgili dehşet saçtı! Ayrılmak istemeyince kabusu yaşattı

Liseli eski sevgili dehşet saçtı! Ayrılmak istemeyince kabusu yaşattı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.