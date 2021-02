Ödüllü 7. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması genç yetenekleri bekliyor

Kepez Belediyesi’nin amatör sanatçıların teşvik edilerek yeni yeteneklerin ve seslerin Türk Müziğine kazandırılmasını hedeflediği ve her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kepez Müzik Ödülleri Yarışması genç yeteneklerini bekliyor. 7. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışma başvuruları 26 Mart Cuma günü sona erecek.

Kepez Belediyesi’nin gençlerin büyük ilgi gösterdiği müzik yarışması “Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri”nin bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek. Genç yeteneklerin keşfedilmesi, amatör sanatçıların teşvik edilmesini ve her yıl bir başka usta ismin şarkılarıyla anılmasını bir gelenek haline getiren yarışma için son başvuru tarihi 26 Mart olarak belirlendi. Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği yarışmaya 16 yaş ve üzeri isteyen her vatandaş katılım sağlayabilecek.

“Yarışma finali 3 Mayıs”

Türkiye’nin dört bir yanındaki müzik yeteneklerini bekleyen yarışmanın ön elemesi 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında adayların gönderdiği videolar izlenerek belirlenecek. Kepez Belediyesi tarafından görevlendirilen seçici kurul değerlendirmesiyle 2. Etap adayları belirlenecek. 2. Etap turuna hak kazanan adaylar 3 Nisan Cumartesi günü www.kepezkultur.com adlı internet sitesinden duyurulup mesaj ile bilgilendirilecekler. Yarışmanın, 2. Etabı 7 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında belirlenirken, final ise 3 Mayıs’da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“Ödüllü müzik yarışması”

7. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışmasında 1’nci gelen yarışmacı 7 bin TL, 2’nci 5 bin TL, 3’ncü yarışmacı ise 3 bin TL para ödülü ile ödüllendirilecek. Yarışmacılar Türkçe Pop, Rock, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Yabancı Dil de şarkılar seslendirebilecekler. Yarışmaya katılmak isteyenler internet sitesi ile telefon numarası üzerinden istenilen bilgilere ulaşabilecekler.