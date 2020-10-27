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  4. Odun ateşinde 10 saatte pişiyor: Dillere destan kağıt kebabı

Odun ateşinde 10 saatte pişiyor: Dillere destan kağıt kebabı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 27.10.2020 09:57 | Son Güncelleme:
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Odun ateşinde 10 saatte pişiyor: Dillere destan kağıt kebabı

Malatya'nın enfes lezzetlerinden olan kağıt kebabı meşakkatli bir pişme sürecinin ardından iştah kabartan bir yemeğe dönüşüyor. Osmanlı'dan günümüze miras kalan lezzetin detayları bakalım nasılmış...

Malatya denince akla sıkma köfte, analı kızlı, kiraz yaprağı sarması geliyor. Bu enfes lezzetlerin yanı sıra kağıt kebabı da bölgenin en eski tatlarından. Osmanlı mutfağından Malatya'ya miras kalan kağıt kebabı damak çatlatan bir yemek...

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Kentte kağıt kebabı yapan ustalardan Zeki Saygı, kağıt kebabının Osmanlı'nın son döneminden bu yana sofralarda yer aldığını söyledi. 10 saatte pişirilerek, sofralara sunulan kağıt kebabının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Zeki Saygı, "Kağıt kebabının kuzu etinden olması gerekiyor. Odun fırınında, meşe odununda, pişen bir yemektir. Her yarım saatte bir kontrol edilir. Hazırlanışı yarım saat ama pişmesi 10 saat sürüyor. Ancak çok lezzetli bir yemektir" diye konuştu.

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Kağıt kebabını yiyenler, hazırlanışı zahmetli olan yemeğin tadının ise çok lezzetli olduğunu ifade etti.

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