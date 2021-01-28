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Odunpazarı Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları

28.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Odunpazarı Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri aniden bastıran kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Odunpazarı Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri aniden bastıran kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.

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