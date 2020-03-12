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Odunpazarı Belediyesi korona virüse karşı okulları dezenfekte ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.03.2020 14:36 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, Covid-19 (korona) virüse karşı ilçedeki okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile camilerde dezenfekte çalışmalarına başladı.

Odunpazarı Belediyesi, Covid-19 (korona) virüse karşı ilçedeki okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile camilerde dezenfekte çalışmalarına başladı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı Odunpazarı İlçesinde yer alan tüm okullarda bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.
Odunpazarı Belediyesi, Covid-19’a karşı ilçedeki tüm okul ve kreşler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile camilerde dezenfekte çalışmalarına başladı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tüm okulların bahçe ve girişlerinden başlayarak, sınıflar, koridorlar, merdivenler ve tuvaletleri korona virüse karşı koruma ve kontrol amacıyla dezenfekte ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile camilerde de dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı olarak temizliyor.
“Korona virüsü ile ilgili hijyen çalışmamızı sürdüreceğiz”
Dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı önlemlerini arttırdıklarını belirten yetkililer, Sağlık Bakanlığı ve EPA onaylı ithal biyosidal ürünlerle Odunpazarı İlçesinde yer alan talepte bulunan tüm okullarda, kamu kurum ve kuruluşları ile camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti. “Kamuda çalışan vatandaşlarımızın ve özellikle de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle de 6 yıldır, 135 cami ve 130 okulda dezenfeksiyon çalışmalarını yürütüyoruz. Budan sonra da Odunpazarı Belediyesi olarak korona virüs ile ilgili hijyen çalışmamızı sürdüreceğiz” diyen yetkililer, vatandaşları bu dönemde ortaya çıkabilecek olan fırsatçılara pirim vermemeleri konusunda da uyardı. Yetkililer, kişisel hijyenin önemine bir kez daha dikkat çekti.

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