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Odunpazarı genelinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.03.2020 18:16 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, Covid-19 (korona) virüse karşı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile camiler, huzurevleri ve okullarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfekte uygulamaları devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, Covid-19 (korona) virüse karşı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile camiler, huzurevleri ve okullarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfekte uygulamaları devam ediyor. Bu kapsamda kamusal alanlar aralıksız şekilde ilaçlanırken, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilçede bulunan 45 okul, 16 cami, 3 huzurevi, 14 kamu binası, 2 kadın sığınma evi ve Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı tüm halk merkezlerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarda ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı olarak temizliyor.
Odunpazarı genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının program dâhilinde devam ettiğini vurgulayan ekipler, dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı önlemlerini arttırdıklarını kaydetti. Sağlık Bakanlığı ve EPA onaylı ithal biyosidal ürünlerle Odunpazarı İlçesinde yer alan talepte bulunan tüm okullarda, kamu kurum ve kuruluşları, camiler ve huzur evlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti. Odunpazarı Belediyesi olarak korona virüs ile ilgili hijyen çalışmalarını sürdüreceklerini belirten yetkililer, kişisel hijyenin önemine bir kez daha dikkat çekti.

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