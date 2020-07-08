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Odunpazarı ile Fizyomer protokol imzaladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi arasında protokol imzalandı.Protokol kapsamında Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Uzm.

Odunpazarı ile Fizyomer protokol imzaladı

Odunpazarı Belediyesi ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi arasında protokol imzalandı.
Protokol kapsamında Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Uzm. Dr. Türkan Tünerir, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt ve Tünerir tarafından karşılıklı olarak imzalanan protokole göre Odunpazarı Belediyesi çalışanları ve birinci derece yakınları, Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden yüzde 20 indirimle hizmet alabilecek. Başkan Kurt, imza töreninde Fizyomer’le aralarında imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Başkan Kurt yaptığı konuşmada, “İmzalanan bu işbirliği protokolü ile çalışanlarımızın sağlığı ve daha iyi tedavi görebilmesi için Fizyomer’le işbirliğimiz ve belediyemize sağlanan indirimlerimiz başlamış oldu. Başarılı çalışmaları ile sağlık hizmetleri sunan Fizyomer, sağlık turizmine de açılarak, Eskişehir’i uluslararası alanda daha iyi noktalara getireceğine inanıyorum. Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine ve Türkan Tünerir’e teşekkür ediyorum” dedi.
Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Uzm. Dr. Türkan Tünerir de Odunpazarı Belediyesinin, Eskişehir için çok önemli işlere imza attığını söyleyerek, “Fizyomer olarak, Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına destek olmak için bu çalışmayı başlattık. Sağlık turizmi açısından da, Odunpazarı Belediyesi’nin önderliğinde yapılan çalışmalarla ilgili destek olmak istiyoruz” diyerek, Başkanı Kurt’a teşekkür etti.

Odunpazarı ile Fizyomer protokol imzaladı

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