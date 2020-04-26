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Odunpazarı Instagram Konserlerine Erdal Erzincan ile devam etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.04.2020 15:46 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, Belediye Başkanı Kazım Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleşen Instagram Konserlerine Erdal Erzincan ile devam etti.

Odunpazarı Instagram Konserlerine Erdal Erzincan ile devam etti

Odunpazarı Belediyesi, Belediye Başkanı Kazım Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleşen Instagram Konserlerine Erdal Erzincan ile devam etti. Keyifli bir sohbetin de gerçekleştiği konserde, Erdal Erzincan sevilen türkü ve deyişleri seslendirdi.
Odunpazarı Belediyesi, Covid-19 (Korona virüs) salgınıyla mücadele kapsamında evden çıkamayan vatandaşların kaliteli vakit geçirmeleri için başlattığı Instagram Konserlerine devam ediyor. “Koronaya Karşı Yaşasın Hayat” sloganı ile gerçekleştirilen Instagram Konserlerinin moderatörlüğünü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yapıyor. Başkan Kurt’un Instagram Konseri’nde Türk halk müziğinin duayen ismi Erdal Erzincan konuğu oldu.
Başkan Kurt, yayın öncesi herkesin Ramazan Ayı’nı kutladı. “Tüm Türkiye’nin ve İslam aleminin Ramazan’ı hayırlı uğurlu olsun” diyen Başkan Kurt, sokağa çıkma yasağının 3. gününde insanların artık sıkılmaya başladığını ifade etti. Başkan Kurt, vatandaşlardan bilim insanlarının sözlerine kulak vermelerini istedi.
“Biz sosyal belediyeciliği sürdürüyoruz”
Başkan Kazım Kurt’un Instagram sayfası (instagram.com/chpkazimkurt) üzerinden yapılan konserde Başkan Kurt ile Erzincan bir süre sohbet etti. Belediyelere yönelik baskılara değinen Başkan Kurt, “Onlar bize vız gelir. Biz, yapacağımız işi gene yaparız. Biz sosyal belediyeciliği sürdürüyoruz” diye konuştu.
Toplumsal dayanışmanın önemli olduğunun altını çizen Erzincan, “Hiç kimse de buna engel olmamalı, olamaz da” dedi.
Sohbetin ardından Erdal Erzincan, konserine başladı. İlk olarak “Gam Elinden Benim Zülfü Siyahım” adlı türküyü seslendirdi. Dinleyenlere adete bir müzik ziyafeti sunan Erzincan, “Bende Şu Dünyaya Geldim Geleli”, “Nem Kaldı”, “Dünyada Tükenmez Murat Var İmiş”, “Mestane Beni”, “Hançer Alıp” adlı türkü ve deyişleri seslendirdi.

Odunpazarı Instagram Konserlerine Erdal Erzincan ile devam etti

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