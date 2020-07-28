YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Odunpazarı’nda Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışmaları

Odunpazarı’nda Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışmaları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışmalarına hız verdi.Odunpazarı’nı cadde cadde, sokak sokak temizleyen ekipler, Odunpazarı’nın Kurban Bayramı’na hazır olduğunu söyledi.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışmalarına hız verdi.
Odunpazarı’nı cadde cadde, sokak sokak temizleyen ekipler, Odunpazarı’nın Kurban Bayramı’na hazır olduğunu söyledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşlara bayramda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hatırlatması yaptı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Odunpazarı Bölgesi’nin genelinde başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. Odunpazarı’nı cadde cadde, sokak sokak temizleyen ekipler Odunpazarı’nın bayrama hazır olduğunu kaydetti. Hem kuru hem de ıslak temizlik yapılan ekipler, mahallelerde bulunan çöp konteynerlerini de yıkadı. Ekipler ayrıca kurban kesim yerlerine konteyner yerleştirdi.
Odunpazarı Bölgesi genelinde yapılan temizlik çalışmaları ile Odunpazarı’nın bayrama hazırlandığını belirten yetkililer; çöplerin topladıklarını, cadde ve sokakların yıkanarak, süpürüldüğünü belirtti. Odunpazarı’ndaki temizlik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan ekipler, “Biz Odunpazarını hemşehrilerimiz için temizlemeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizden de kendi ve ailelerinin sağlığı için bayramda maske kullanımına dikkat etmelerini, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma tatilde! Şeyma tatilde!
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Eskişehir Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:03
Sabah
05:46
Öğle
13:09
İkindi
17:03
Akşam
20:23
Yatsı
21:58

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Akbulut Eczanesi
Tepebasi
Ekim Eczanesi
Odunpazari
Kırım Eczanesi
Tepebasi
Onat Eczanesi
Odunpazari
Yeni Eczanesi
Odunpazari
Eğitim Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis cezası

Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis cezası

Onlıne çevre eğitimleri sürüyor

Onlıne çevre eğitimleri sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.