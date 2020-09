Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek

Halk merkezlerinin kapıları çocuklara açıldı

Odunpazarı Belediyesi, uzaktan eğitime ulaşamayan ihtiyaç sahibi çocuklara halk merkezlerinin kapılarını da açtı. Belediye, halk merkezlerinin bilgisayar alt yapısının kapasitesine göre öğrencilere hizmet verecek. Odunpazarı Belediyesi halk merkezleri, başvuruları değerlendirerek, ihtiyaç sahibi çocukları belirleyecek. Belirlenen bu çocuklar, yüz yüze eğitimin yapılamadığı süre boyunca kendilerine ayrılan bilgisayarları kullanabilecek.

“Çocuklarımıza destek olacağız”

Odunpazarı Belediyesi olarak eşit, parasız, bilimsel ve laik eğitimi savunduklarını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kaliteli bir eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu söyledi. Covid-19 salgını ile yüz yüze eğitimin yapılamadığına dikkat çeken Başkan Kurt, başlatılan uzaktan eğitime ise her çocuğun ulaşamadığını ifade etti. Başkan Kurt, “Çok sayıda çocuğumuz bilgisayar ve internete erişemediği için eğitimine devam edemiyor. Odunpazarı Belediyesi olarak bölgemizde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olacağız. Onların bu eksiklikleri yaşamamaları için imkanlarımız dahilinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bir kez daha söylüyorum; eşit, parasız, bilimsel, laik ve kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı. Biz de çocuklarımızın bu haklarının sonuna kadar savunucusu olacağız” dedi.