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Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitime ulaşamayan ihtiyaç sahibi çocuklar için yeni projeler başlattı.

Odunpazarı Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitime ulaşamayan ihtiyaç sahibi çocuklar için yeni projeler başlattı. Belediye, gerçekleştireceği iki farklı proje ile Odunpazarı’nda yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek olacak.
Bu iki çalışmadan biri geçtiğimiz haftalarda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Yeni Yol Okulları Kurucusu Yiğit Şentürk tarafından Covid-19 salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları gidermek ve öğrencilere destek olmak amacıyla imzalanan protokol oldu. Protokol ile Odunpazarı Gençlik Merkezleri tarafından belirlenen 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine Yeni Yol Kişisel Gelişim Kursları tarafından uzaktan eğitim videoları ve deneme sınavı imkânı sağlanacak. Yine Odunpazarı Gençlik Merkezleri tarafından belirlenen 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine Yeni Yol Özel Öğretim kurslarının uygulaması olan “DERSDEO” için aktivasyon kodu iletilecek. Bu uygulama aracılığı ile öğrencilere konu anlatımı videoları verilecek. Ayrıca bu öğrencilere deneme sınavı imkânı da sağlanacak. Odunpazarı Belediyesi ve Yeni Yol Okulları, Uluslararası Bakalorya (IB) projesinde ortak çalışma yürütecek ve Odunpazarı Belediyesi Ataol Behramoğlu Kitaplığı bu proje kapsamında kullanılacak.

Halk merkezlerinin kapıları çocuklara açıldı
Odunpazarı Belediyesi, uzaktan eğitime ulaşamayan ihtiyaç sahibi çocuklara halk merkezlerinin kapılarını da açtı. Belediye, halk merkezlerinin bilgisayar alt yapısının kapasitesine göre öğrencilere hizmet verecek. Odunpazarı Belediyesi halk merkezleri, başvuruları değerlendirerek, ihtiyaç sahibi çocukları belirleyecek. Belirlenen bu çocuklar, yüz yüze eğitimin yapılamadığı süre boyunca kendilerine ayrılan bilgisayarları kullanabilecek.

“Çocuklarımıza destek olacağız”
Odunpazarı Belediyesi olarak eşit, parasız, bilimsel ve laik eğitimi savunduklarını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kaliteli bir eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu söyledi. Covid-19 salgını ile yüz yüze eğitimin yapılamadığına dikkat çeken Başkan Kurt, başlatılan uzaktan eğitime ise her çocuğun ulaşamadığını ifade etti. Başkan Kurt, “Çok sayıda çocuğumuz bilgisayar ve internete erişemediği için eğitimine devam edemiyor. Odunpazarı Belediyesi olarak bölgemizde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olacağız. Onların bu eksiklikleri yaşamamaları için imkanlarımız dahilinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bir kez daha söylüyorum; eşit, parasız, bilimsel, laik ve kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı. Biz de çocuklarımızın bu haklarının sonuna kadar savunucusu olacağız” dedi.

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