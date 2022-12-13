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OEDAŞ, afet durumlarına karşı bu yıl 631 çalışanıyla 76 saat tatbikat yaptı

13.12.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 631 çalışanının katılımıyla toplam 76 saat süren 38 tatbikat düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OEDAŞ güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak için düzenlediği eğitimler kapsamında acil durum tatbikatları gerçekleştiriyor.

AFAD, iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatlar ile yangın, deprem gibi acil durumlar karşısında çalışanların verdikleri tepkiler ölçülürken, gerekli iyileştirme ve düzenlemeler de yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, topraklarının büyük bölümü deprem kuşağında yer alan Türkiye'de özellikle 1999 Marmara Depremi ile birlikte afetlere yönelik bir farkındalık oluşmaya başladığını kaydetti.

Diğer taraftan özellikle son yıllarda seller ve orman yangınları gibi afetlerin tüm dünya gibi Türkiye'de de yaşandığını ifade eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üstelik hepimiz her an evlerimizde, iş yerlerimizde bu gibi acil durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşte bu anlarda çalışanlarımızın sağlıklı ve güvende olmaları; aynı zamanda çevrelerindekilere de yardımcı olabilmeleri için çeşitli eğitimler düzenliyoruz. 2022 yılının başında acil durum ekiplerimizin eğitimlerini tamamladık. Ardından ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle il merkezlerimizde ve ilçelerimizde son derece zorlu acil durum senaryolarının yer aldığı tatbikatlar düzenledik. Bu tatbikatlarda ekip arkadaşlarımızın acil durumlar karşısındaki reaksiyonlarını görerek, bu doğrultuda çeşitli düzenleme ve iyileştirmeler yaptık. Yangın söndürme cihazları ve acil durumlarda gerekli diğer ekipmanlarımızın kontrollerini de düzenli olarak gerçekleştiriyoruz."

Yalçın, bu yılki tatbikatlarda 631 OEDAŞ çalışanının toplam 1262 saat eğitim aldığını, OEDAŞ'ın 1200 çalışanının yarısından fazlasının bu tatbikatlara katıldığını kaydetti.

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