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  4. Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TRABZON HABERLERİ  | 25.07.2020 19:48 | Son Güncelleme

Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzon'da, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Of Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Sarıalioğlu'nun bugün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Son birkaç gün (20-24 Temmuz tarihleri arasında) içinde belediye başkanıyla yakın temas kuran vatandaşların, kendilerine birkaç gün boyunca dikkat etmeleri, yakın çevreleriyle ve aileleriyle temas kurmamaları, ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri durumunda en yakın sağlık birimine müracaat ederek Kovid-19 testi yaptırmaları istenen açıklamada, yüksek ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri bulunmayan vatandaşların, Kovid-19 testi için sağlık birimlerini gereksiz yere meşgul etmemeleri istendi.

Açıklamada, Sarıalioğlu'na "geçmiş olsun" dilekleri iletilerek, bir an evvel sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.

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