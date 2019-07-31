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Off Road’cuların gözde mekanı Kazdağları

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 31.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

Kazdağları, eşsiz doğası ve zorlu parkurları ile birçok doğa sporunun yanı sıra 'off road' gibi motor sporlarına da ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen off roada 15 araç katıldı.

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Kilometrelerce uzunluğunda parkurlara sahip Kazdağları’nda 'off road' etkinliğini düzenleyen off-roat pilotları, kimi zaman patika yollarda, kimi zaman dere geçişlerinde araçlarının sınırlarını zorlayarak, izlemeye değer bir performans sergiledi. Zaman zaman parkurları geçmekte zorlanan araçlar, çeşitli yöntemlerle kurtarıldı ve 'off road' sporcuları, meşakkatli bir parkurun sonunda Kazdağları’nın eşsiz güzellikleri arasında kamp yapma imkanı buldular.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinin Kalkım beldesinden yola çıkan 15 araçlık konvoy Akçakoyun Köyü, Aşağıçavuş Köyü, Kirise Alanı, Dalaksuyu mevkii, Tavşanoynağı Kule, Koçara Deresi üzerinden Balıkesir’in Edremit ilçesinin Zeytinli bölgesine ulaştı. Kazdağı'nın kuzey yamacından tırmanarak güney yamacına inen ekipler daha sonra güney yamacından ilerleyerek Küçükkuyu Asos yoluna ulaştılar.

Off-road pilotu Onur Sezer, “Kazdağları eşsiz güzellikleri ile binlerce yıldır insanlığa hizmet ediyor. Tarihi değiştiren Truva savaşı gibi, İstanbul’un fethi gibi olaylarda Kazdağları’nın imzası var. Bizler doğa tutkunu off roadçular olarak Kazdağları’nda doğaya saygı çerçevesinde bir etkinlik düzenledik. Kazdağları doğası ile çok değerli. Bunun asla unutulmamasını istiyoruz” dedi.

Off-roada Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Bursa’dan ekipler katıldı. (İHA)

Off Road’cuların gözde mekanı Kazdağları

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Anahtar Kelimeler:
kazdağları Off Road

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