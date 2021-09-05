YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Off-road tutkunları Bartın'daki şenlikte buluştu

Off-road tutkunları Bartın'daki şenlikte buluştu

05.09.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Off-road tutkunları Bartın'daki şenlikte buluştu

Bartın'ın Arıt köyünde ilk kez "Doğa ve Off-Road Şenliği" düzenlendi.

Doğaseverler ile Arıt Köyü Kültür Turizm ve Kalkınma Derneğince organize edilen yarışlara, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Bolu'dan 120 off-road aracı ile çok sayıda sporcu katıldı.

Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücüler, parkurda zor anlar yaşadı.

Zamanla yarışan sporcular, zorlu etaplardan en kısa sürede çıkmak için mücadele etti.

Yarışları ilgiyle takip eden off-road tutkunları, heyecanlı anlar yaşadı.

Canlı müzik, kamp, doğa gezisi, safari turları ile yöresel ürün satışının da yapıldığı şenliğe, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mesleği yapmayana kız vermiyorlarBu mesleği yapmayana kız vermiyorlar
Sosyal medyada viral oldu: Korku filmi gibiSosyal medyada viral oldu: Korku filmi gibi
Bartın'da selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandıBartın'da selde ağır hasar gören evlerin yıkımına başlandı

Bartın Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
04:44
Sabah
06:14
Öğle
12:54
İkindi
16:32
Akşam
19:25
Yatsı
20:49

Bartın Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Yalı Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Çalışkan Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Ulus Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.