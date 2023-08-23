Ofise giren zehirli yılan korkuttu

Olay, Kızılay Mahallesinde bir ofisin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle içerisinde bulunan bir ofise giren yılan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ofiste bulunan vatandaşların fark ederek büyük panik yaşadığı olayda ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonrası Kocabaş cinsi zehirli yılan olduğunu tespit etti. Kimsenin zarar görmediği olayda itfaiye ekipleri yakaladıkları yılanı doğaya salarken, ofis çalışanları ve vatandaşlar derin bir nefes aldı.

