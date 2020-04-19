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Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı paylaştı! 'Ponciğim benimlesin hep...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan’ın oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Minik oğlunu toprağa veren Şallı oğluna sosyal medyadan seslendi. Şallı'nın paylaşımı yürek dağladı.

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı paylaştı! 'Ponciğim benimlesin hep...'

Ebru Şallı ve Harun Tan’ın yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören oğulları Pars tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cuma günü Pars'ı son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı'dan paylaşım geldi.

Pars Tan perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan oğullarını cuma günü Kilyos'ta toprağa verdi.

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BEN HEP ANNİŞİNİM!

Dokuz yaşındaki oğlunun mezar taşına 'ponciğim sen hep benimlesin' yazdıran Ebru Şallı sosyal medya hesabından oğluna seslendi. Oğlunun hediye ettiği 'anniş' yazan bilekliği paylaşan Şallı, 'Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...' mesjanı yazdı.

Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan’ın küçük oğulları Pars’a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu. Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.

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Ebru Şallı, Ebru Şallı'nın oğlu Pars, Ebru Şallı oğlu,

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