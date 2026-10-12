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Kızılcık Şerbeti 143. bölüm fragmanı olay oldu! Abdullah yere yığıldı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 143. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında yaşanan gelişmeler, Ünal ailesini bekleyen büyük krizin giderek derinleşeceğini ortaya koydu. Asil'in planlarının sonuç vermesiyle ailede dengeler altüst olurken, Abdullah Ünal'ın çalışma odasında yere yığıldığı sahne izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti 143. bölüm fragmanı olay oldu! Abdullah yere yığıldı
Sariye Nur Dönmez

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 143. bölümünden yayınlanan ikinci fragman, aile içinde yaşanacak yeni gelişmelerin sinyalini verdi. Asil'in uzun süredir üzerinde çalıştığı planların istediği gibi ilerlemesi, Ünal ailesini zor bir sürecin içine sürükledi.

Yaşananların ardından ailedeki dengeler sarsılırken, Asil'in elde ettiği başarı karşısındaki tavırları da dikkat çekti.

KIVILCIM VE LİDER ARASINDA NELER OLACAK?

Yeni bölüm tanıtımında öne çıkan gelişmelerden biri de Kıvılcım ile Lider arasındaki yakınlaşma oldu.

İkilinin ilişkisinde romantik bir dönemin başlayacağına yönelik işaretler görülürken, yaşanacak gelişmelerin bu yakınlaşmayı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

FATİH'İN KARARI AİLEDEKİ GERİLİMİ ARTIRDI

Ünal ailesinde yaşanan kayıplar, Salkım ile Abdullah arasındaki sorunları daha da derinleştirdi.

Kızılcık Şerbeti 143. bölüm fragmanı olay oldu! Abdullah yere yığıldı 1

Fatih'in beklenmedik şekilde evden ayrılmaya karar vermesi ise aile içindeki gerilimi artıran gelişmeler arasında yer aldı.

Peş peşe yaşanan olayların ardından Salkım ve Abdullah arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği yeni bölümün merak edilen konularından biri oldu.

Kızılcık Şerbeti 143. bölüm fragmanı olay oldu! Abdullah yere yığıldı 2

ABDULLAH ÜNAL YERE YIĞILDI

bölümün ikinci fragmanında en dikkat çekici anlardan biri, Abdullah Ünal'ın çalışma odasında yerde hareketsiz şekilde görülmesi oldu.

Abdullah'ın başına ne geldiği sorusu yanıtsız kalırken, tanıtımın son sahnesi yeni bölüme yönelik merakı artırdı.

ULVİ'DEN ASİL'E TOKAT!

Fragmanda Asil'in planlarının başarıya ulaşmasının ardından yaşanan bir başka gelişme de Ulvi'nin tepkisi oldu.

Asil'in zaferini kutladığı anların ardından Ulvi'nin ona tokat atması, tanıtımın öne çıkan sahneleri arasına girdi.

Söz konusu sahne izleyiciler tarafından olumlu karşılanırken, Asil ile Ulvi arasındaki gerilimin yeni bölümde nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

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Show TV Kızılcık Şerbeti
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