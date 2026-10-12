Uzak Şehir'e rakip olacak! Sevdam Karadeniz konusu ne, oyuncuları kim? Sevdam Karadeniz nerede çekiliyor?

Başrol değişiklikleri, yayın tarihinin ertelenmesi derken bir türlü başlayamayan Now Tv'nin yeni projesi, Sevdam Karadeniz bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Meltem Akçöl ile Erdem Adilce'nin başrolünde yer aldığı Mia Yapım imzalı iddialı dizi pazartesi akşamları reyting savaşı verecek. Sevdam Karadeniz dizisi reyting savaşında Uzak Şehir'e rakip olacak.

**SEVDAM KARADENİZ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

“Bu ateşin fitilini ben yakmadım sen yaktın!” 🔥 #SevdamKaradeniz’in yeni fragmanı yayında, ilk bölümüyle 12 Ekim Pazartesi 20.00’de #NOW’da. @nowtvturkiye https://t.co/IeSATOeYnJ — Sevdam Karadeniz (@skaradenizdizi) September 29, 2026

SEVDAM KARADENİZ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alazlılar ve Yeniceliler; Trabzon’un iki köklü ailesi. Bu iki ailenin uzun süredir devam eden düşmanlığı, bir gün Alazlı ailesinin kızı Nazlı’nın Yeniceli ailesinin oğlu Barva’ya kaçmasıyla yeni bir boyuta taşınır.

Bunun üzerine Alazlıların aile reisi Hafize bir karar alır ve Nazlı’ya karşılık Yenicelilerin kızı Bahar’ı oğlu Medet’e ister. Yeniceliler bu kararla sarsılır. Durali, Bahar’ı vermez ama Hafize’nin vazgeçmeye niyeti yoktur.

Evleneceğinden korkan Bahar, yıllardır ailesiyle görüşmeyen ablası Zeyşan’ı yardım etmesi için çağırır. Doğup büyüdüğü ama kaçtığı bu topraklara dönmek Zeyşan için kolay olmayacaktır; fakat kardeşinin kaderini kendi geçmişine kurban etmemeye kararlıdır. Soluğu Trabzon'da alan Zeyşan'ın yolu bu evliliği durdurmak isteyen Kuzey'le kesişir.

Çocukluklarından bugüne taşıdıkları bağ, sırlar, entrikalar, geçmiş ve gelecek arasında bir çıkış bulmaya çalışırlar. Ancak kardeşini kurtarmak için her şeyi göze alan Zeyşan, Kuzey’in beklenmedik hamlesiyle büyük bir yol ayrımına gelir. Seçeceği yol, sadece iki ailenin değil, herkesin kaderini yeniden çizecektir...

**NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdam Karadeniz dizisi, ağırlıklı olarak Trabzon’un Maçka ilçesinde çekiliyor. Dizinin ilk sahneleri İstanbul’da çekilirken ardından ekip Trabzon’a geçti.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Trabzon'un yarım asırlık düşmanlıkla birbirine bağlı iki köklü ailesi: Alazlılar ve Yeniceliler. Aşk, ihanet, büyük sırlar ve kayıplarla geçen bu husumetin ortasında, Yenicelilerin kızı Zeyşan ile Alazlıların oğlu Kuzey zorunluluktan bir araya gelir. Ama bu birliktelik, ikisinin de hazır olmadığı duyguları, sırları ve yalanları da beraberinde getirir.

Düşmanlar, entrikalar ve bitmeyen bir mücadelenin gölgesinde; Karadeniz'in doğası, denizi ve insanının sıcak, coşkulu ruhuyla yoğrulmuş bir sevda hikayesi...

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Meltem Akçöl, Erdem Adilce, Şerif Erol, Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik, Emre Bulut, Leyla Kırşan, Ece Dizdar ve Mustafa Kırantepe gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi, Karadeniz’in iki köklü ailesinden Hafize Alazlı (Ayşegül Günay) ve Durali Yeniceli (Şerif Erol) arasındaki geçmişten gelen düşmanlık, torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan’ın (Meltem Akçöl) zoraki bir evliliğin içine sürüklenişini konu alıyor. Sırlar, yasak aşklar ve intikam yeminleri arasındaki iki genç, ailelerinin kaderini değiştirecek bir seçim yapmak zorunda kalır.