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Oğlum dizisinin Zeynep'i Songül Öden kimdir? Songül Öden kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

09.02.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlum dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Songül Öden'in kim olduğu merak ediliyor. Songül Öden yıllar sonra yeniden ekranlara Oğlum dizisi ile dönüş yapıyor. En son Serçe Sarayı dizisinde izlediğimiz Songül Öden ekranlara Oğlum dizisi ile geri dönüyor. Songül Öden uzun zaman uzak kaldığı dizi setlerine Oğlum dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri dönüş yaptı. Songül Öden'in kim olduğu ve daha önce hangi dizilerde rol aldığı araştırılıyor.

Oğlum dizisinin Zeynep'i Songül Öden kimdir? Songül Öden kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Songül Öden uzun zaman ara verdiği ekranlara Oğlum dizisi ile döndü. Songül Öden, Oğlum dizisinde Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Songül Öden, Gümüş dizisiyle hafızalara kazındı. Başarılı oyuncu Songül Öden, en son Serçe Sarayı dizisinde rol almıştı. Songül Öden, bu sefer farklı bir yapımla Oğlum dizisiyle ekranlara geldi. Oğlum dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Songül Öden hakkında merak edilenleri haberimizde işledik.

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden, 17 Şubat 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan Songül Öden, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda, Ankara Deneme Sahnesi’nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda ve özel tiyatrolarda görev yaptı.

Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011-2014 yılları arası canlandırdı. Ekranlarda ilk göründüğü yapım Ferhunde Hanımlar oldu. Oyuncu 2020 yılında Arman Bıçakçı ile evlendi.

SONGÜL ÖDEN DİZİLERİ

Ferhunde Hanımlar

Gümüş

Vazgeç Gönlüm

Serçe Sarayı

SONGÜL ÖDEN TİYATRO OYUNLARI

Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Sadri Alışık Tiyatrosu
Küçük Adam Ne Oldu Sana? : Hans Fallada - Sadri Alışık Tiyatrosu
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu
Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu
Ne Kadınlar Sevdim : Atilla İlhan - Tiyatro Çisenti
Hortlak : Platus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
Dört Mevsim : Arnold Wesker - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu

SONGÜL ÖDEN EVLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Songül Öden, Arman Bıçakçı ile dünyaevine girmiştir.


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Songül Öden
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