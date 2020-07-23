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Oğlunu bıçakla yaralayan kişiyi silahla öldürdüğü iddiası

BURSA HABERLERİ  | 23.07.2020 13:02 | Son Güncelleme

Oğlunu bıçakla yaralayan kişiyi silahla öldürdüğü iddiası

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, oğlunu bıçakla yaralayan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Esentepe Meydanı'nda Murat A. (28) ile arkadaşı Emrah A. (25) arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Emrah A, kavga sırasında Murat A. tarafından bıçakla yaralandı.

Olayı öğrenerek gelen Emrah A'nın babası Engin A'nin (45), otomobilinde bulunan pompalı tüfekle Murat A'ya ateş ettiği öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Emrah A'nın ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan Engin A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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