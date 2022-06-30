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Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor

30.06.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Yenice ilçesinde Şeker Kanyonu'ndaki ırmakta 16 yıl önce oğlunu kaybeden emekli öğretmen Hüsnü Pınarbaşı'nın inşaatı devam eden evi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya - Evinin yıkılmaması için yetkililerden destek bekleyen Pınarbaşı: - "Çok zararım var. Evin temeline geçici olarak taş atılmasını istiyorum"

AHMET ÖZLER - Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Hüsnü Pınarbaşı, 16 yıl önce oğlunu kaybettiği ırmağın sel nedeniyle taşması sonucu, yapımı süren evini kaybetmekle karşı karşıya.

İlçede 4 gün önce başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle taşan Şeker Kanyonu'ndaki ırmak, Şeker köyünde yaşayan Hüsnü Pınarbaşı'nın yaşadığı 3 katlı eve ve tarım arazilerine zarar verdi.

Jandarma tarafından riskli olduğu için eşi Döndü ile 32 yıl önce başladıkları ve imkansızlıklar yüzünden hala yapımı süren evlerinden tahliye edilen Hüsnü Pınarbaşı, geçici olarak yakınlarının yanında kalıyor.

Aynı ırmakta 2006 yılında 26 yaşındaki çocukları Serdar Pınarbaşı'nı kaybeden baba Pınarbaşı, tabanı hasar gören evlerini kaybetme endişesi taşıyor.

- "Evi çok zahmetle yapmıştım"

70 yaşındaki Hüsnü Pınarbaşı, AA muhabirine, eşiyle yaşadığı evi uzun yıllar alan uğraşın ardından kendisinin yaptığını anlattı.

Son selde zarar gören evlerini boşaltmak zorunda kaldıklarını aktaran Pınarbaşı, "Çok fena sel oldu, evin tabanını açtı. Evi çok zahmetle yapmıştım. Öğretmenliğim sırasında kahveye gitmedim, kumar oynamadım, tuğlasını kendim ördüm. Yıkılacak diye çok korktum, hala da korkuyorum. Evim yıkılmasın diye temeline taş atılması için devlet yetkililerinden yardım istiyorum." dedi.

Şu anda evine girip kalamadığını dile getiren Pınarbaşı, Vali, Vali Yardımcısı, Milletvekilleri ve Kaymakamın yanına gelerek destek olduğunu kaydetti.

- "Yıkılmasın diye temeline taş atılmasını istiyorum"

Pınarbaşı, tarım arazilerinin de hasar gördüğünü belirterek, "Tarım arazilerim tamamen gitti, sular altında kaldı. Mısır, fasulyem vardı, seralarım vardı. Hurma ağaçlarım vardı, yıkılmış ve çamurun altında kalmış. Çok zararım var." diye konuştu.

Oğlunu ırmakta kaybettiğini anlatan Pınarbaşı, "Oğullarımdan birisinin cesedini ırmakta bulduk, acısı hala taze." dedi.

Pınarbaşı, devlet yetkililerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

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