Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye skandal suçlama!

Feyenoord'da eleştiri oklarının hedefinde Robin van Persie var... UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-1 mağlup olan Feyenoord'da teknik direktör Van Persie'nin oğlunu oyuna alması Hollanda'da büyük ses getirdi.

Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-1 yenilen Feyenoord'da Van Persie'nin 81. dakikada yaptığı değişiklik Hollanda basınında geniş yankı uyandırdı.

OĞLUNU OYUNA ALDI, BOMBA ONDA PATLADI!

Oğlunu oyuna alan Robin van Persie ye skandal suçlama! 1

Robin van Persie, karşılaşmanın 81. dakikasında oğlu Shaqueel van Persie'yi oyuna aldı. Yaptığı bu hamle Hollanda basınında 'torpil' yorumlarıyla gündeme oturdu.

VAN PERSIE'NİN VELİAHTI

Birçok futbol otoritesi tarafından Van Persie'nin veliahtı olarak gösterilen Shaqueel van Persie için yapılan yorumlar dünya basınında 'anlamsız' olarak nitelendirildi. Babasının yolunda yıldız olmak için hızla ilerleyen Shaqueel van Persie'yi birçok dünya devi takip ediyor.

