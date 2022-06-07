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Oğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle süs ağacı yaptı

07.06.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle süs ağacı yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi, sağlık problemleri olan küçük oğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle, evinde süs ağacı yaptı.

Ev hanımı 42 yaşındaki Asya Akkaya, 2010 yılında dünyaya gelen, beyin felci, epilepsi ve mikrosefali hastalıkları bulunan 12 yaşındaki küçük oğlu Yusuf'un kullandığı yaklaşık 2 bin emzik ve kişisel neredeyse tüm eşyalarını atmayıp biriktirdi.

Oğlunun doğumundan itibaren kullandığı eşyaları evinin bir odasında sergileyen Akkaya, son olarak biriktirdiği emziklerden süs ağacı yaptı.

Asya Akkaya, gazetecilere, oğlunun özel bir çocuk olduğunu, halen emzik kullandığını ve onun kullandığı hiçbir şeyi atmaması gerektiğine inandığını, 12 yıldır da böyle yaptığını anlattı.

Oğlu Yusuf'a duygularını yazdığı "Kıymetlim" adlı şiir kitabında aktaran Akkaya, "Özel bir çocuğun her şeyi bizde kalmalıydı. Bu yüzden ilk emzikle başladığım 12 yıl öncesinden buyana ne kadar kullanmışsa biriktirdim. Sonra bir ağaç yapma fikri bende gelişti. Ben de bunlardan ağaç yapmalıyım ve bunu herkes görmeli dedim. Sonra bulduğum ağaca tek tek emzikleri taktım. Halen de biriktirmeye devam ediyorum." dedi.

Engelli bir çocuğun emziklerinden yapılan ağaç için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduğunu ancak kırılabilir bir rekor olmadığından bunun reddedildiğini ifade eden Akkaya, rekor için tekrar müracaat edeceğini kaydetti.

Asya Akkaya'nın ablası Zeynep Akkaya ise emziklerden yapılan süs ağacını önceleri garipsediklerini ancak zamanla hoşlarına gittiğini söyledi.

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