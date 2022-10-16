YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Oğlunun kavgadan kurtarmak istediği baba, silahın ateş alması sonucu öldü

Oğlunun kavgadan kurtarmak istediği baba, silahın ateş alması sonucu öldü

16.10.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlunun kavgadan kurtarmak istediği baba, silahın ateş alması sonucu öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de oğlunun kavgadan kurtarmak istediği baba, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi mevkisinde, Tahsin Y. ile A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya giren F.Y, babası Tahsin Y'nin elindeki tabancayı almak istedi.

Baba ile oğlu arasında çıkan arbedede, silahın ateş alması sonucu Tahsin Y. göğsünden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesildiİzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesildi
Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan "Cemevlerinin Siyasileştirildiği" değerlendirmesi:Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan "Cemevlerinin Siyasileştirildiği" değerlendirmesi:
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Dilovası kavga silah

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:51
İkindi
15:55
Akşam
18:27
Yatsı
19:46
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.