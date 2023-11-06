Oğlunun vefatından sonra yeşil sahalara dönen Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım:

Antalya'da 7 Eylül'de trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden Naldo, bu sürede uzak kaldığı yeşil sahalara geri döndü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dünkü Beşiktaş maçı kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde oturan Naldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu zor zamanlarımızda bizden desteğini bir an bile esirgemeyen taraftarımıza, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, yöneticilere ve başkanlara hangi kelimelerle teşekkür edilir inanın bilemiyorum. Bugün geriye kalan tek şey, saha içinde ve saha dışında gösterdiğiniz sevgiye olan minnettarlığım. Davi, Antalyaspor'u ve stadımızı çok seviyordu. Bütün gösterdiğiniz bu sevgiden dolayı çok mutlu olmalı. Biz de gösterdiğiniz sevgiden dolayı mutluyuz." diyerek teşekkür etti.

