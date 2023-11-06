YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Oğlunun vefatından sonra yeşil sahalara dönen Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım:

Oğlunun vefatından sonra yeşil sahalara dönen Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım:

06.11.2023 07:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), 4 yaşındaki oğlu Davi'yi trafik kazasında kaybetmesinin ardından yeşil sahalara geri dönmesi üzerine duygusal paylaşımda bulundu.

Antalya'da 7 Eylül'de trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden Naldo, bu sürede uzak kaldığı yeşil sahalara geri döndü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dünkü Beşiktaş maçı kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde oturan Naldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu zor zamanlarımızda bizden desteğini bir an bile esirgemeyen taraftarımıza, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, yöneticilere ve başkanlara hangi kelimelerle teşekkür edilir inanın bilemiyorum. Bugün geriye kalan tek şey, saha içinde ve saha dışında gösterdiğiniz sevgiye olan minnettarlığım. Davi, Antalyaspor'u ve stadımızı çok seviyordu. Bütün gösterdiğiniz bu sevgiden dolayı çok mutlu olmalı. Biz de gösterdiğiniz sevgiden dolayı mutluyuz." diyerek teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün konvoyunda rasgele ateş açıldı, ekipler harekete geçtiDüğün konvoyunda rasgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti
Soğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldıSoğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldı
Niğde’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandıNiğde’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor naldo paylaşım teşekkür

Antalya Namaz Vakitleri 6 Kasım Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
12:46
İkindi
15:38
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Pazartesi

Erdem eczanesi
Alanya
Mecek eczanesi
Serik
Aspendos eczanesi
Serik
Ada eczanesi
Kemer
Kasapoğlu eczanesi
Alanya
Çalkaya eczanesi
Aksu
Yazar eczanesi
Finike
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.